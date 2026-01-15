Congo-Brazzaville: L'Ufemco convoque la mémoire à travers l'image et le témoignage

Le 17 janvier à l'institut français du Congo, l'Union des Femmes des Médias du Congo (Ufemco) va proposer au public une immersion dans l'histoire du journalisme national à travers une exposition photographique et la projection d'un film documentaire. Une initiative culturelle qui met en lumière les femmes journalistes tout en retraçant les grandes étapes de l'évolution des médias congolais.

Intitulée « Femmes des médias du Congo : histoire en images », l'exposition photographique rassemble des portraits de celles qui ont contribué, parfois dans l'ombre, à façonner le paysage médiatique du pays. Des pionnières aux professionnelles d'aujourd'hui, les clichés exposés témoignent d'un engagement constant, d'une passion pour l'information et d'un combat pour la reconnaissance dans un secteur longtemps dominé par les hommes.

Au-delà de l'hommage rendu aux femmes, l'événement accorde une place importante à la mémoire collective des médias congolais. Le film documentaire qui sera projeté à cette occasion porte sur les origines du journalisme au Congo, la naissance de la télévision nationale, ses mutations successives et les transformations profondes du paysage médiatique. Hommes et femmes de médias y livrent leurs témoignages, évoquant à la fois les années d'essor, les défis structurels.

À travers des images d'archives, des récits personnels et une approche critique, le documentaire propose une lecture lucide de l'histoire médiatique congolaise, tout en soulignant la contribution spécifique des femmes dans la production de l'information et la transmission des savoirs journalistiques.

Pour l'Ufemco, cette initiative dépasse le cadre d'un simple événement culturel. Elle s'inscrit dans une volonté affirmée de préserver la mémoire du journalisme congolais et d'encourager une réflexion nationale sur la sauvegarde de ce patrimoine immatériel. Enfin, cette exposition et ce film se veulent un espace de transmission, de reconnaissance et de dialogue entre générations.