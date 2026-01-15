Congo-Brazzaville: Éducation des enfants autochtones - Espace Opoko appelle à de nouveaux partenariats pour 2026

L'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko, engagée depuis plus de dix ans dans la promotion de l'éducation scolaire des enfants autochtones en République du Congo, a rendu public le bilan de ses activités pour l'année 2025 en appelant à de nouveaux partenariats pour l'année 2026.

Créée pour soutenir l'éducation scolaire des enfants autochtones et leur fournir les outils nécessaires afin qu'ils puissent défendre eux-mêmes leurs droits, y compris au sein des plus hautes institutions internationales, l'ONG Espace Opoko poursuit une vision à long terme : celle d'accompagner les enfants du primaire jusqu'à l'université, avec une perspective d'insertion professionnelle durable. Cette ambition a connu une illustration forte en 2025, lorsqu'un étudiant bénéficiaire du programme s'est exprimé à la tribune des Nations Unies, à Genève (Suisse). C'est la preuve que l'éducation transforme non seulement des parcours individuels, mais aussi la capacité des jeunes autochtones à porter leur voix dans les espaces de décision, souligne le président de cette ONG, Averty Ndzoyi.

Le président de l'ONG Espace Opoko a indiqué également que sur le terrain, l'année 2025 a été marquée par une expansion significative du programme. Une trentaine de nouvelles communautés autochtones ont été intégrées dans les départements de la Lekoumou, du Nkeni-Alima et de la Sangha. Cette dynamique a permis de faire passer le nombre d'enfants accompagnés de 1 052 à 1 652 en une seule année. Les équipes d'Espace Opoko se sont déployées dans des zones parmi les plus reculées du pays. Par ailleurs, cinquante-deux élèves ont été déplacés vers des centres urbains afin de poursuivre leur scolarité : à Mokeko département de la Sangha pour le collège, à Sibiti département de la Lekoumou pour le lycée et à Brazzaville pour l'université. Ces déplacements ont nécessité une prise en charge complète, incluant la scolarité, le logement, la nutrition, la santé et un accompagnement social régulier.

Au-delà de la scolarisation, Espace Opoko a poursuivi une approche globale. En 2025, son département d'éducation environnementale a mené quatre vingt campagnes de sensibilisation dans les écoles de Brazzaville sur la biodiversité et le recyclage. L'ONG a également conduit un projet d'échange culturel entre la France et plusieurs communautés autochtones du district de Zanaga dans le département de la Lekoumou, en partenariat avec l'organisation française "La douche du lézard", favorisant le dialogue entre traditions autochtones et création contemporaine. Des campagnes de sensibilisation à l'hygiène corporelle ont été menées auprès des femmes et des jeunes filles, des travaux dirigés ont été organisés pour les élèves en classes d'examen et un suivi individualisé a été assuré pour chaque enfant.

Des actions multisectorielles et des résultats concrets

Les résultats académiques confirment l'impact de ces actions : 15 admis sur 18 candidats au certificat d'études primaires, avec 100 % de réussite dans la Lekoumou ; 36 admis sur 76 candidats au BEPC ; 14 admis sur 19 candidats au baccalauréat. À l'université, deux étudiants s'apprêtent à soutenir leur licence en agronomie et foresterie, tandis qu'une étudiante a accédé à la troisième année de sciences économiques. Bref, l'année 2025, a été une année qualifiée de « charnière » par son président, Averty Ndzoyi, tant par l'ampleur des actions menées que par les résultats obtenus.

S'agissant des projets, le président de l'ONG Espace Opoko, a fait savoir qu'il y a le programme "Ô Yika", financé par l'ambassade de France en République du Congo, arrive à son terme. Ce projet a permis de renforcer l'accès à l'éducation, à l'hygiène et à la sensibilisation dans dix-neuf communautés autochtones de la Lekoumou. À ce titre, Espace Opoko annonce l'organisation d'une cérémonie officielle de restitution du projet "Ô Yika", prévue le 30 janvier à l'Institut français du Congo, à Brazzaville. Cette rencontre sera l'occasion de présenter les résultats de ce projet qui arrive à son terme, les leçons apprises et les perspectives.

Quant à l'année 2026, le président de l'ONG Espace Opoko souligne que c'est l'année des défis majeurs et appelle à la mobilisation. En effet, en dépit de ces avancées, l'ONG fait face à des défis importants. La baisse des financements, dans un contexte mondial marqué par l'inflation et une fatigue de la solidarité, fragilisant la pérennité des acquis. Plusieurs subventions majeures arrivent à échéance, notamment celles de partenaires historiques comme l'église Baptiste de la Beauce au Canada, USDA Forest Service supprimé par l'administration americaine ou encore le laboratoire médical Agora Care. Face à cette situation, 2026 est déclarée "année de l'autonomisation" par Espace Opoko. L'ONG prévoit la mise en œuvre de formations professionnelles (couture, agriculture, pêche) au sein de la Case du peuple de Bambama dans le département de la Lekoumou, récemment réhabilitée, ainsi que le lancement d'une unité de production de tenues scolaires, fabriquées par des familles autochtones pour les élèves autochtones.

En conclusion, l'ONG Espace Opoko lance un appel au gouvernement congolais, aux ONG nationales et internationales, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux représentations diplomatiques accréditées au Congo, afin de consolider et d'étendre ce programme à l'ensemble des communautés autochtones du pays. « Éduquer un enfant, c'est éduquer tout un pays », a rappelé Averty Ndzoyi. Un message qui résume l'enjeu central du combat mené par Espace Opoko à l'aube de l'année 2026.