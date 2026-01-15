Madagascar: Université d'Antananarivo - 48 étudiants sanctionnés pour usurpation d'identité et fraudes aux examens

15 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Ils étaient cinquante-quatre étudiants à être passés devant le Conseil de discipline (CODIS) de l'Université d'Antananarivo. Parmi eux, 27 étaient candidats au baccalauréat, 25 sont inscrits en cycle de licence et 2 en master.

Ces étudiants sont poursuivis pour des faits de fraude et de tentative de fraude par l'usage du téléphone durant les examens, et d'usurpation d'identité en procédant à une substitution de personne lors d'épreuves dans le cadre des examens. Les voici maintenant fixés sur leur sort, car le CODIS s'est prononcé sur leurs cas, et ce, conformément à l'arrêté n° 28 457/2025 du 11 septembre 2015.

Sur les 54 étudiants, quarante-huit ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, selon la gravité des faits retenus à leur encontre. Les sanctions en question consistent en une exclusion temporaire d'une durée de trois à cinq ans ou en une exclusion définitive, assortie de l'interdiction de toute inscription et de la participation à tout examen au sein des établissements d'enseignement supérieur.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.