Madagascar: Université d'Antananarivo - 48 étudiants sanctionnés pour usurpation d'identité et fraudes aux examens

Ils étaient cinquante-quatre étudiants à être passés devant le Conseil de discipline (CODIS) de l'Université d'Antananarivo. Parmi eux, 27 étaient candidats au baccalauréat, 25 sont inscrits en cycle de licence et 2 en master.

Ces étudiants sont poursuivis pour des faits de fraude et de tentative de fraude par l'usage du téléphone durant les examens, et d'usurpation d'identité en procédant à une substitution de personne lors d'épreuves dans le cadre des examens. Les voici maintenant fixés sur leur sort, car le CODIS s'est prononcé sur leurs cas, et ce, conformément à l'arrêté n° 28 457/2025 du 11 septembre 2015.

Sur les 54 étudiants, quarante-huit ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, selon la gravité des faits retenus à leur encontre. Les sanctions en question consistent en une exclusion temporaire d'une durée de trois à cinq ans ou en une exclusion définitive, assortie de l'interdiction de toute inscription et de la participation à tout examen au sein des établissements d'enseignement supérieur.