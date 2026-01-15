Afrique: Stade Barea - Visite ministérielle en Égypte, attente interminable pour Mahamasina

Le Stade Barea de Mahamasina, symbole du football malgache, continue de susciter l'impatience des supporters. Depuis trop longtemps, aucune rencontre internationale n'y a été disputée, faute d'homologation conforme aux standards exigés par les instances sportives.

Résultat

Les Barea sont contraints de jouer leurs matchs dits « à domicile » à l'extérieur, une situation qui engendre des coûts supplémentaires et prive les fans de l'ambiance unique de Mahamasina.

Dans ce contexte, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a récemment effectué une visite officielle au Cairo International Stadium, en Égypte. Accueilli par ses homologues égyptiens, il a pu observer de près la gestion et l'entretien d'une infrastructure répondant aux normes internationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont porté sur l'utilisation de pelouses semi-synthétiques, largement adoptées dans plusieurs pays pour leur durabilité et leur facilité de maintenance. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du troisième Sommet sur la Jeunesse et le Sport au Caire.

Elle visait à renforcer la coopération entre Madagascar et l'Égypte dans le domaine des infrastructures sportives. Les discussions ont également mis en avant la possibilité d'un partenariat stratégique pour accompagner Madagascar dans la modernisation de ses stades.

Cependant, malgré ces démarches, la réalité demeure : le Stade Barea n'est toujours pas homologué. Les promesses de mise aux normes tardent à se concrétiser et les supporters malgaches s'interrogent sur la lenteur du processus.

L'absence de compétitions à Mahamasina ne se résume pas à une simple frustration sportive : elle traduit aussi un manque à gagner économique et une perte de visibilité pour le pays.

Le gouvernement affiche sa volonté de moderniser le sport national et de rendre possible l'accueil de grandes compétitions. Mais tant que l'homologation du Stade Barea reste en suspens, les rêves des supporters continueront de se heurter à une réalité décevante.