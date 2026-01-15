Sénégal: Touba - Le magal de Kazu Rajab célébré, ce vendredi

La ville sainte de Touba va célébrer le Kazu Rajab. Cet événement religieux majeur commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième Khalife de Serigne Touba.

La cité religieuse de Touba célèbre demain, vendredi 16 janvier 2026, le magal de Kazu Rajab. Cette commémoration est dédiée à Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), deuxième Khalife général de Cheikh Ahmadou Bamba. Cet événement religieux est le deuxième le plus grand dans la ville sainte de Touba après le grand Magal. Des milliers de fidèles vont rallier la cité de Serigne Touba pour le célébrer dans la ferveur. Le magal de Kazu Rajab est un moment de prières, de lecture du saint Coran et des xassaïdes de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Il commémore la venue au monde du deuxième khalife général des mourides. Fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Fallou est une figure extrêmement vénérée. Dans le calendrier musulman, la 27e nuit du mois de Rajab (Kazu Rajab) célèbre le voyage nocturne et l'ascension céleste du Prophète de l'islam.

La coïncidence de la naissance de Serigne Fallou avec cette nuit sainte renforce le caractère sacré de sa personne pour ses disciples. Faut-il le rappeler, le magal dédié à Serigne Bara Mbacké, fils de Serigne Fallou, est célébré à la veille du Kazu Rajab c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, jeudi 15 janvier 2026. En mi-décembre 2025, lors d'un Comité régional de développement (Crd), les membres du comité d'organisation du Magal de Kazu Radjab avaient sollicité la mise en service du nouveau forage de Ndindy.

Selon eux, la disponibilité de cette infrastructure leur permettra d'éviter le manque d'eau pendant ce grand événement religieux. Les autres doléances ont porté sur le renforcement du dispositif de la couverture médicale avec l'installation de 15 postes moyens avancés, l'augmentation des ambulances médicalisés et des médicaments, l'implication des volontaires de la croix rouge. La cérémonie officielle, marquant la fin du Kazu Rajab, aura lieu le samedi 17 janvier 2026.

