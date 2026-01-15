Madagascar/Gabon: Football - Panthères du Gabon, levée des sanctions gouvernementales

Bonne nouvelle pour les supporters des Panthères ! La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a annoncé, ce lundi 12 janvier 2026, la levée officielle des mesures gouvernementales qui frappaient l'équipe nationale depuis le début de l'année.

Rappelons les faits : après l'élimination prématurée des Panthères dès la phase de groupes de la CAN 2025 au Maroc (trois défaites face au Cameroun, au Mozambique et à la Côte d'Ivoire, tenante du titre), le gouvernement avait pris des sanctions inédites : suspension de la sélection, dissolution du staff technique et mise à l'écart de deux cadres emblématiques, le buteur Pierre-Emerick Aubameyang et le capitaine Bruno Ecuele Manga.

Moins de deux semaines plus tard, le vent tourne. Dans une lettre adressée à la FEGAFOOT, le nouveau ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, invoque « l'urgence des prochaines échéances », notamment le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le ministre a, par ailleurs, demandé à la fédération de lui soumettre rapidement un plan complet pour le recrutement d'un nouveau staff technique, signe d'une volonté de reconstruction rapide et structurée.

La FEGAFOOT, par la voix de son comité exécutif, s'est dite « réjouie de ce dénouement heureux ». Cette décision permet à Aubameyang, meilleur buteur historique des Panthères (plus de 40 réalisations), et à Ecuele Manga, recordman de sélections (plus de 110 capes), de redevenir immédiatement sélectionnables.

Cette volte-face rapide intervient dans un contexte où la FIFA reste très vigilante sur toute ingérence gouvernementale dans les affaires des fédérations. Elle marque aussi l'entrée en scène effective de Paul Ulrich Kessany, ancien international gabonais, nommé début janvier pour redresser un football national en crise.

Reste désormais à transformer cette levée de sanctions en véritable relance. La page CAN 2025 est tournée, mais les Panthères devront vite prouver sur le terrain que les leçons ont été tirées. Le football gabonais retient son souffle : l'heure est à la reconstruction.