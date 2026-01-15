Madagascar: Exposition - Feo, l'exploration artistique de Madagascar

Samedi, la galerie Hakanto Contemporary s'apprête à dévoiler la troisième saison de son projet Feo, une initiative qui se veut une chronique sensible à la réalité malgache.

Cette saison, qui se déroulera du 17 janvier au 15 mars 2026, est conçue comme une exploration des voix et des récits qui traversent Madagascar. En malgache, FEO signifie à la fois « voix » et « écho », une polysémie qui sera le fil conducteur des expositions.

Plus de 40 voix d'artistes, de penseurs et de citoyens se rassembleront pour offrir une lecture plurielle du présent malgache. Parmi les artistes participants figurent des noms comme Rijasolo, Mahaleo et Christiane Ramanantsoa, qui contribueront à une narration plurielle et intergénérationnelle.

Des figures historiques de la politique malgache seront également mises en avant à travers des archives, offrant un contexte enrichissant à l'exposition. Sous le commissariat de Joël Andrianomearisoa, FEO affirme l'art comme un lieu d'écoute et de réflexion, où toutes les voix peuvent s'exprimer.

Cette saison invite à un questionnement sur le présent, tout en évoquant la mémoire et en réfléchissant à l'avenir. Les oeuvres présentées exploreront les fractures et les rêves d'un pays, les mémoires encore brûlantes, ainsi que les espoirs d'une jeunesse engagée.

Pour sa part, Feo émerge dans un climat de bouleversements sociaux, marqué par les événements du 25 septembre 2025, qui ont révélé un besoin urgent de parole et d'expression. Dans ce contexte, Hakanto Contemporary choisit de privilégier l'art comme moyen d'expression citoyenne, non pas comme un acte politique, mais comme un espace de dialogue et de confiance.

Ainsi, le projet est une carte blanche pour accueillir des œuvres contemporaines, des voix engagées et des archives historiques. L'exposition offre un espace de résonance où l'art met en lumière les fractures et les espoirs d'une société en mutation.

Au programme de cette inauguration, les visiteurs pourront assister à des performances chorégraphiques et musicales, à des lectures de textes, ainsi qu'à des conversations publiques sous le thème de Resaka Hakanto.

Des dispositifs narratifs et sonores seront également installés, offrant des moments d'échange avec les artistes et les protagonistes, et proposant un espace indépendant et artistique, invitant chacun à regarder Madagascar en face, avec attention et respect, dans une société en pleine transformation.