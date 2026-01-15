Afrique: Les quotidiens savourent la qualification des Lions en finale de la CAN et encensent Mané

Dakar — Les quotidiens reçus, jeudi, à l'APS, exultent après la qualification de l'équipe du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), saluant la prestation de Sadio Mané, l'auteur du but de la délivrance.

L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, après sa victoire sur l'Égypte en demi-finale, 1-0, mercredi, au stade Ibn-Batouta de Tanger. La défense égyptienne s'est montrée solide durant toute la rencontre, mais Sadio Mané a fini par trouver la faille à la 78e mn. Après une première frappe repoussée par la défense, il a décoché un tir puissant à ras de terre qui a trompé El-Shenawy. Il offre la victoire aux Lions pour son 11 buts en CAN.

Le Sénégal va affronter en finale, dimanche, le Maroc, qui a éliminé le Nigéria.

"Pharaonique !", s'exclame Le Soleil à la Une, notant que "Les Lions, époustouflants de maîtrise, ont dominé de la tête et des épaules les Pharaons".

"Sadio Mané marque son 11e but en Can, soit autant que Drogba, Hossam Hassan.... Finale Sénégal-Maroc : une affiche de rêve et inédite", écrit le journal.

Selon le quotidien EnQuête, "le Sénégal bat l'Egypte et joue contre le Maroc en finale avec un Sadio Mané magistral". "Merci Sadio !", s'exclame le journal à la Une.

"Un but et c'est tout. Et le match s'est joué à la 78ème minute. Sadio Mané décoche une frappe après un second ballon récupéré. Son missile, depuis l'entrée de la zone de vérité, va directement se loger dans le coin gauche du but. Quel tir intelligent ! En ce moment, les Lions tiennent leur finale. La quatrième de leur histoire après 2002, 2019, 2021", souligne WalfQuotidien qui affiche à la Une : "Un peuple, un but, une finale".

Sud Quotidien titre : "Sadio Mané, pharaon d'Egypte".

Le journal relève que "la qualification des Lions du Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc2025 a suscité une réaction soutenue au sein de la classe politique".

"Du président de la République au chef du gouvernement, en passant par le président de l'Assemblée nationale et des figures de l'opposition dont Amadou Ba, les messages de félicitations et d'encouragements se sont multipliés après la victoire face à l'Égypte", écrit Sud.

"Super Mané", affiche à la Une L'Observateur, affirmant que "Sadio est une légende inscrite à jamais dans l'histoire du football sénégalais".

Selon le journal, "porté par un Sadio Mané impérial et buteur, le Sénégal a écarté l'Égypte (1-0) hier au Grand Stade de Tanger. En patron, le double Ballon d'Or africain a guidé les siens vers une troisième finale sur les quatre dernières éditions de la CAN, étouffant des Pharaons sans idées".

Le Sénégal "rabat le caquet à l'Egypte", titre Le Quotidien.

"Le syndrome de la bête noire : jamais deux sans trois. L'adage est cruel pour l'Egypte, mais il confirme une hiérarchie désormais établie sur le continent. Après la finale de 2022 à Yaoundé et les barrages du Mondial 2022, les Pharaons ont une nouvelle fois courbé l'échine face au Sénégal. Au Grand Stade Ibn Batouta de Tanger, les hommes de Pape Thiaw ont imposé leur loi, prouvant que le trône de l'Afrique est à portée de main des Lions. Les valises sont bouclées, les coeurs sont lourds d'émotion, mais légers d'espoir. Tanger a offert la qualification aux Lions, Rabat leur doit la gloire", écrit le journal.