Afrique: Idrissa Gana Guèye - 'L'objectif est clair, gagner la Coupe'

15 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye, assure que ses coéquipiers sont plus que jamais déterminés à remporter la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et vont faire leur possible pour y arriver.

"Nous n'avons pas encore fini le travail. Il reste un match. Nous allons nous reposer et bien aborder la rencontre. Nous donnerons le maximum pour essayer de gagner cette CAN", a affirmé le joueur sénégalais après la qualification du Sénégal en finale.

Le Sénégal a obtenu son ticket pour la finale de la finale de la CAN 25 en battant (1-0) l'Égypte, grâce à un but de sa star Sadio Mané dans le dernier quart d'heure d'un match très disputé et longtemps indécis.

Gana Guèye qui va disputer dimanche sa troisième CAN, se dit à la fois reconnaissant et déterminé. "L'objectif est clair : gagner la CAN. Nous restons concentrés", a-t-il déclaré, soulignant n'avoir aucune préférence quant à l'adversaire en finale.

Le joueur d'Everton a insisté sur l'importance de la récupération et de la bonne préparation du dernier match, relevant que le sacre de 2022 appartient désormais au passé.

Il a également salué la qualité de jeu de l'équipe égyptienne, estimant toutefois que les Lions ont su exploiter les erreurs de leur adversaire.

"Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de battre cette équipe", a-t-il ajouté.

