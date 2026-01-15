Congo-Kinshasa: Affrontements FARDC/Wazalendo au Maniema - Appel à l'implication du Gouvernement

15 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des notables et acteurs politiques du Maniema demandent au Gouvernement d'assurer une bonne gestion des combattants Wazalendo, qui s'affrontent régulièrement avec les Forces armées de la RDC (FARDC), leurs partenaires.

Ils citent en exemple les affrontements survenus il y a une dizaine de jours en territoire de Kailo, groupement Kasenga Numbi, où les deux forces se sont affrontées, provoquant un déplacement massif de populations.

Eddy Moke Sumaili, notable de Kailo, demande particulièrement au chef de l'État de tout mettre en oeuvre pour résoudre cette question.

Cette situation a contraint la population à fuir dans la forêt, se retrouvant sans abri et privée de produits de première nécessité ; il s'agit presque d'un désastre humanitaire qui ronge la région. « Quel est l'intérêt pour nos frères Wazalendo de s'affronter avec les FARDC ? », s'interrogent ces notables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plaidoyer pour la paix

Ils présentent également leur plaidoyer au ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, au ministre de la Défense, Guy Mwadiavita, ainsi qu'aux ministres de la Santé et des Affaires humanitaires, les invitant à se pencher sur la question sous peine d'extension du « désastre » à toute la province.

Ils appellent aussi les autorités et originaires du Maniema à descendre à Kindu pour sensibiliser, conscientiser et encadrer les Wazalendo afin de ramener la paix, rappelant qu'elle n'est pas seulement l'oeuvre du président de la République. « c'est une affaire de tous », ajoutent-ils.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.