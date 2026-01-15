Congo-Kinshasa: Affrontements FARDC/Wazalendo au Maniema - Appel à l'implication du Gouvernement

Des notables et acteurs politiques du Maniema demandent au Gouvernement d'assurer une bonne gestion des combattants Wazalendo, qui s'affrontent régulièrement avec les Forces armées de la RDC (FARDC), leurs partenaires.

Ils citent en exemple les affrontements survenus il y a une dizaine de jours en territoire de Kailo, groupement Kasenga Numbi, où les deux forces se sont affrontées, provoquant un déplacement massif de populations.

Eddy Moke Sumaili, notable de Kailo, demande particulièrement au chef de l'État de tout mettre en oeuvre pour résoudre cette question.

Cette situation a contraint la population à fuir dans la forêt, se retrouvant sans abri et privée de produits de première nécessité ; il s'agit presque d'un désastre humanitaire qui ronge la région. « Quel est l'intérêt pour nos frères Wazalendo de s'affronter avec les FARDC ? », s'interrogent ces notables.

Plaidoyer pour la paix

Ils présentent également leur plaidoyer au ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, au ministre de la Défense, Guy Mwadiavita, ainsi qu'aux ministres de la Santé et des Affaires humanitaires, les invitant à se pencher sur la question sous peine d'extension du « désastre » à toute la province.

Ils appellent aussi les autorités et originaires du Maniema à descendre à Kindu pour sensibiliser, conscientiser et encadrer les Wazalendo afin de ramener la paix, rappelant qu'elle n'est pas seulement l'oeuvre du président de la République. « c'est une affaire de tous », ajoutent-ils.