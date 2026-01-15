Cote d'Ivoire: BRVM - Nestlé Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec 5,50% de hausse de son cours

Le titre Nestlé Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 14 janvier 2026 avec 5,50% de hausse de son cours.

Le cours de cette valeur est passé de 10 900 FCFA la veille à 11 500 FCFA ce 14 janvier 2026, soit une augmentation de 600 FCFA. Au terme du troisième trimestre 2025, Nestlé Côte d'Ivoire avait réalisé un résultat net de 11,935 milliards FCFA contre 15,160 milliards FCFA un an auparavant, soit une baisse de 21,3%.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé naturellement par Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,50% à 11 500 FCFA) suivie respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,73% à 1 390 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 3,18% à 1 135 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 3 815 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 2 690 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 4, »5% à 22 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 1 210 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,49% à 4 145 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,53% à 1 350 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 2,44% à 3 995 FCFA).

La valeur totale de ces transactions s'est encore rehaussée, s'établissant à 1,427 milliard FCFA contre 701,911 millions FCFA le mardi 13 janvier 2026. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 2,709 milliards, passant de 13 342,662 milliards FCFA la veille à 13 345,371 milliards FCFA ce 14 janvier 2026. Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 8,278 milliards, se situant à 11 356,064 milliards FCFA contre 11 364,342 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite est en légère progression de 0,02% à 346,13 points contre 346,06 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,10% à 165,22 points contre 165,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a légèrement progressé de 0,08% à 143,06 points contre 142,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal enregistre un repli de 0,24% à 222,17points contre 222,71 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une légère variation positive de 0,02% à 133,29 points contre 133,26 points la veille.