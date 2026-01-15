Congo-Kinshasa: Comment relever les défis de développement de la province du Kasaï-Oriental ?

La province du Kasaï-Oriental fait face à des défis majeurs de développement, notamment la pauvreté, le chômage, la mauvaise gouvernance, la défaillance des services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, la santé et autres.

La chute progressive de la Minière de Bakwanga (MIBA) a entrainé une pauvreté accrue, la détérioration des conditions de vie et des départs massifs de la population vers d'autres provinces, notamment vers l'espace Grand Katanga.

Cependant, la province renait peu à peu de ses cendres avec des projets tels que l'asphaltage des routes, la construction d'une université moderne, la modernisation de l'aéroport et autres.

Cependant, quels sont les défis à relever pour relancer le développement socio-économique du Kasaï-Oriental ? L'honorable Sénateur Alphonse Ngoyi Kasanji, gouverneur honoraire de la province du Kasaï-Oriental s'est entretenu à ce sujet avec Jody Daniel Nkashama :