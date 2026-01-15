Congo-Kinshasa: Le Serment du Citoyen - Un outil pédagogique pour bâtir une nation forte

« Je jure de servir en toute circonstance, avec fidélité et loyauté, la République Démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun, et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale »

Un nouvel outil pédagogique pour inculquer aux élèves la notion du patriotisme, notamment la loyauté envers la patrie, l'amour envers les compatriotes et le respect des biens communs.

Chaque matin dans les écoles, ils le recitent comme une prière jusqu'à ce qu'il soit ancré dans leur subconscient. En intégrant ce serment dans le système éducatif, le gouvernement espère éveiller dans chaque élève l'esprit patriotique, un élément fondamental pour la construction d'une nation forte et unie.

Quelle est l'importance du serment du citoyen congolais ?

Hubert Kimbonza Sefu, Inspecteur Général de l'Education nationale et Nouvelle Citoyenneté s'est entretenu à ce sujet avec Jody Daniel Nkashama :