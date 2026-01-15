Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - L'Architecte Francis Kéré verse plus de 18 millions F CFA

L'architecte Francis Kéré a contribué à l'effort de reconquête de l'intégralité du territoire, en versant de l'intégralité de ses honoraires de suivi-contrôle de la réalisation du Mausolée Thomas-Sankara, d'une valeur de 18, 3 millions F CFA, au Fonds de soutien patriotique (FSP), mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou.

Commis par le gouvernement burkinabè pour assurer le suivi/contrôle de la construction du Mausolée Thomas-Sankara, l'architecte Francis Kéré, premier Africain à recevoir le prix Pritzker d'architecture, s'était engagé à verser ses honoraires pour l'effort de reconquête du territoire national.

Aujourd'hui, il a traduit cette promesse en réalité, en remettant l'intégralité desdits honoraires, d'une valeur de 18,3 millions F CFA, au Fonds de soutien patriotique (FSP), le mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou. C'est le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, qui a reçu symboliquement le chèque des mains de M. Kéré.

« J'avais promis au Premier ministre que ma contribution pour bâtir le Mausolée serait gratuite. C'est pourquoi j'ai promis de reverser l'intégralité de mes honoraires pour le suivi-contrôle de ma structure au Fonds de soutien patriotique », a-t-il fait savoir.

Pour le donateur, il n'a fait qu'accomplir son devoir de Burkinabè et fier de l'être. Il a qualifié sa contribution de modeste et qui n'est rien d'autre que celle de tout Burkinabè qui aime sa patrie. Et pour lui, ce geste ne représente pas grand chose face à l'engagement du Faso et des forces combattantes pour la libération du Burkina Faso.

« Quand je pense au Président Ibrahim Traoré qui n'a plus de vie privée, qui s'engage avec les combattants auprès de nous, je me suis dit qu'il fallait faire ce geste. J'avais envie de le faire et c'est mon devoir de le faire. Je suis content que j'ai pu le faire. Je prie le Tout-Puissant de m'avoir donné cet esprit de m'engager de cette façon pour ma patrie », a-t-il confié.

Un architecte qui construit des valeurs

Francis Kéré a traduit sa reconnaissance au gouvernement burkinabè pour l'avoir associé à la réalisation du Mausolée du père de la Révolution d'août 1983. « C'est un honneur pour tout Burkinabè, tout Africain d'être associé à un tel grand projet. Et j'ai eu la chance que le gouvernement ait beaucoup soutenu le projet. Il m'a donné la chance pour une première fois dans ce pays de participer à un tel ouvrage au coeur de Ouagadougou, de construire la demeure définitive du Président Thomas Sankara et de ses compagnons », s'est-il réjoui.

Il a particulièrement rendu hommage au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre Jean Emmanuel Rimtalaba Ouédraogo, au ministre chargé de l'Economie, qui lui a été d'un grand soutien dans la réalisation de ce projet. Le ministre Nacanabo, au nom du gouvernement burkinabè, a salué le patriotisme de M. Kéré, qui honore le Burkina Faso à l'échelle internationale.

« Vous êtes un architecte qui ne construit pas que des édifices, mais qui construit aussi des valeurs, des valeurs de solidarité, d'entraide. Ce sont ces valeurs qui caractérisent le Burkinabè, surtout aujourd'hui dans ce contexte de Révolution progressiste populaire où l'on demande à tous les Burkinabè de mettre véritablement la patrie au centre de tout », a-t-il souligné.