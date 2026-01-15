Le secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI, Mouhamed Khouraichi Niass, au cours d'une audience, mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou, a remis au Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, les résolutions des travaux de la réunion du Comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI.

La réunion du Comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI (UPCI) s'est terminée, mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou. Peu après la cérémonie de clôture de cette rencontre de haut niveau, le secrétaire général de l'UPCI, Mouhamed Khouraichi Niass, à la tête d'une délégation, est allé remettre au Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmnane Bougouma, les résolutions des travaux des participants.

« Nous sommes passés pour remettre les résolutions de nos travaux au président de l'Assemblée législative de Transition. Comme nous avons opté pour faire cette réunion ici au Burkina, nous avons travaillé amicalement, discuté et adopté tous les points qu'on avait donnés à cette rencontre. Maintenant, il reste à faire le suivi à travers les Parlements des membres de l'Union parlementaire des Etats-membres de l'OCI, avec nos gouvernements, pour trouver les solutions sollicitées dans ce rapport », a confié Mouhamed Khouraichi Niass, à sa sortie d'audience.

Il a ajouté être confiant que des efforts seront faits par les membres parlementaires et leurs gouvernements respectifs pour gérer la question de la jeunesse africaine, intéressée par l'immigration. « Si nous les laissons tous essayer de rallier l'Occident, plusieurs d'entre eux vont perdre la vie avant d'arriver à leur destination.

Alors que si nous conjuguons nos forces, nous allons trouver l'occasion d'employer ces jeunes, les retenir dans leurs pays avant qu'ils ne prennent le risque d'aller vers l'inconnu », a ajouté Mouhamed Khouraichi Niass. Au nombre des résolutions, L'UPCI est appelé à accorder une attention particulière à la question de la migration, aux réfugiés et aux personnes déplacées internes, compte tenu de l'impact profond de ces phénomènes sur une grande partie de la population des Etats.