Burkina Faso: Coopération russo-burkinabè - La Maison russe au pays fête ses 2 ans d'existence

Le Centre culturel de la maison Russe au Burkina Faso a célébré ses 2 ans d'existence, mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou.

Cela fait 2 ans que le Centre culturel de la maison Russe est au Burkina Faso. Durant ce temps, il a travaillé à renforcer la coopération entre la Russie et le Burkina Faso sur le plan culturel, éducatif et sportif. A l'occasion de ses deux ans d'existence, il a organisé une cérémonie de commémoration, mercredi 14 janvier 2026, à Ouagadougou.

Elle a connu la présence de l'ex-Premier ministre burkinabè Apollinaire Kyélem de Tambèla et du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

La directrice de la maison Russe au Burkina Faso, Irina Belyaeva, a présenté les différentes réalisations du Centre dans les domaines de l'éducation et de la culture. En effet, en termes de chiffres, elle a enregistré plus de 300 apprenants de la langue russe, 15 groupes d'études de la langue russe et des disciplines spécialisées.

Il y a eu également 6 projets éducatifs avec des universités russes et plus de 100 participants aux Olympiades de mathématiques et de physique. « 24 étudiants du Burkina Faso ont été envoyés pour des études en Russie en 2025 », a-t-elle ajouté.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a félicité la maison Russe au Burkina Faso pour le bilan satisfaisant. « Nous sommes satisfaits du bilan parce que la coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso s'est renforcée de jour en jour, de façon sincère », s'est-il exprimé. M. Ouédraogo a expliqué que dans le domaine de la culture, ils ont travaillé sur plusieurs chantiers.

Outre cela, il a révélé avoir accueilli un ensemble philharmonique à Ouagadougou en février 2025 pour plusieurs concerts. Lesquels ont permis aux Burkinabè de découvrir la culture russe à travers des prestations musicales.

La Russie attendue à la SNC 2026

Le ministre chargé de la Culture a fait savoir que la participation de l'orchestre de la présidence du Faso à la 17e édition du Festival de musique militaire a offert l'occasion à des milliers de festivaliers de découvrir ce que le Burkina Faso sait faire sur le plan artistique et musical. En perspectives, il a annoncé qu'une forte délégation russe prendra part à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Le conseiller et chargé d'affaires, par intérim, à l'ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Burkin, a confié qu'à travers le Centre, la Russie veut investir dans la culture afin que les Burkinabè puissent apprendre la langue et la culture russes. Des prestations artistiques en langue russe et des danses traditionnelles burkinabè ont mis fin à la cérémonie de célébration des deux ans d'anniversaires de la maison Russe au Burkina Faso.