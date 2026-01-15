Burkina Faso: Faso Mêbo de Tenkodogo - 810 tonnes de ciment et près de 1500 tonnes de sable et de granite concassé reçues

Les responsables de Faso Mêbo de Tenkodogo ont animé, le mercredi 14 janvier 2026, une conférence de presse pour faire le point des contributions et lancer un appel à la mobilisation.

Après six mois d'activités, l'heure est à la redevabilité pour les responsables de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo de Tenkodogo. Au cours d'une conférence de presse, animée le mercredi 14 janvier 2026, dans le chef-lieu de la région du Nakambé, ils ont fait le point des contributions enregistrées durant la période allant du 24 juin au 31 décembre 2025. Selon le coordonnateur adjoint de Faso Mêbo de Tenkodogo, l'adjudant Inoussa Kanazoé, 810 tonnes de ciment, 1193 tonnes de sable et près de 300 tonnes de granite concassé ont été reçues.

En ce qui concerne le matériel, il a indiqué que Faso Mêbo de Tenkodogo a bénéficié de pelles, de pioches, de brouettes, de gilets, de gants, de moules et de divers équipements. En outre, l'adjudant Kanozoé a précisé que plusieurs opérateurs économiques ont mis à la disposition de Faso Mêbo, des camions pour l'enlèvement du sable et le transport des pavés. A cela s'ajoutent, d'après le coordonnateur adjoint, des dons comme les boissons, le carburant, les huiles. Pour ce qui est des bons, ils ont été estimés à 50 000 francs CFA.

Tout cela a permis, a expliqué le conférencier, de réaliser environ 2,3 km de pavés longeant la Route nationale 16 (RN16) pour une superficie estimée à plus de 20 000 m2. Faso Mêbo de Tenkodogo a également décapé 4 pistes dans la ville en vue d'y poser des pavés et réaliser 6 chaises de détente, le long de la RN16. Pour l'heure, le pavage de la place de la Nation est en cours, a ajouté l'adjudant Inoussa Kanazoé.

En dépit de ces avancées, il a lancé un appel aux populations de la région du Nakambé et de sa diaspora à poursuivre les dons en ciment, sable, granite concassé à Faso Mêbo pour la poursuite du pavage des artères de la ville de Tenkodogo, la plantation d'arbres et l'embellissement des ronds-points de la cité de Naaba Zoungrana.

Vers un "week-end Faso Mêbo"

Les journalistes ont voulu savoir comment se font les choix des sites et des rues à paver ou encore qu'en est-il de l'initiative « week-end Faso Mêbo », annoncée mais pas encore mise en oeuvre ?

Pour le coordonnateur adjoint Kanazoé, « week-end Faso Mêbo » n'a pas encore eu lieu, mais n'est pas abandonné. Le chargé de missions du président du Faso pour le Nakambé, Adaman Kamboné, l'un des animateurs de la conférence de presse, a précisé que dans les prochaines semaines, les différents travailleurs de la région vont passer à tour de rôle les week-ends en vue d'implémenter cette initiative. En ce qui concerne le choix des sites, l'adjudant Kanazoé a indiqué que ce sont les lieux publics qui sont retenus.

Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, également animateur de la conférence de presse, les rues retenues pour le pavage sont les voies difficilement praticables en saison de pluies en raison de flaques d'eau disséminées çà et là. « Ce sont des choix faits en fonction des besoins réels de la communauté, loin des accointances et des amitiés », a-t-il déclaré. M. Pooda a ajouté que les travaux de terrassement ont été faits avec l'appui d'une entreprise, Faso Mêbo Tenkodogo ne disposant pas d'engins lourds.

Interpelé sur l'évaluation des dons en valeur monétaire, il a promis de faire la quantification afin de la mettre à la disposition du public. Pour Sami Bérenger Pooda, le bilan moral est assez satisfaisant. « Plus il y aura d'engouement autour de l'initiative, plus les résultats dans la ville seront visibles », a-t-il lancé. Après le point de presse, conférenciers et journalistes ont visité plusieurs sites où les travaux de pavage sont en cours.