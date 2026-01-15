Afrique: CAN 2025 - Samuel Eto'o sanctionné par la CAF après le match cameroun-maroc

15 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Omar Soussi

La large victoire du Maroc face au Cameroun en quart de finale de la CAN 2025 n'a pas mis fin aux polémiques. Au Cameroun, l'après-match a été dominé par les critiques visant l'arbitrage, à la suite d'un contact jugé litigieux impliquant l'attaquant Bryan Mbeumo.

Ces décisions ont provoqué la colère de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Visiblement remonté, l'ancien international camerounais a exprimé son mécontentement depuis les tribunes, s'adressant directement au président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, ainsi qu'au président de la CAF, Patrice Motsepe. Une attitude qui n'a pas été du goût des instances continentales.

La Confédération africaine de football a tranché. Samuel Eto'o a écopé d'une suspension de quatre matchs, assortie d'une amende de 20 000 dollars. Une sanction jugée sévère par la Fécafoot, qui a réagi par communiqué. La fédération camerounaise affirme ne pas comprendre la décision et pointe une procédure expéditive, estimant qu'elle ne respecte pas «les exigences fondamentales d'un procès équitable».

