Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené, le 12 janvier 2026, plusieurs frappes aériennes ciblées contre des groupes armés terroristes dans les régions de Ségou et de Mopti (Centre), a annoncé l'Etat-major général des Armées.

Selon le communiqué officiel, ces frappes interviennent dans le cadre des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire national. La première opération aérienne a visé une base terroriste située dans la forêt classée de Soussan, dans la région de Ségou.

Une deuxième, « menée avec succès au nord-est de Zantièbougou, dans la forêt de Kékoro, a permis de neutraliser un groupe armé et de détruire plusieurs motos utilisées par les terroristes », ajoute la même source. Une troisième frappe a ensuite « ciblé un autre groupe armé terroriste en déplacement dans une zone forestière située non loin de Diafarabé, dans la région de Mopti ».

« Ces actions s'inscrivent dans la dynamique permanente de surveillance et de neutralisation des groupes terroristes qui menacent la sécurité des populations et l'intégrité du territoire national », précise l'Etat-major général des Armées. Il assure que les opérations se poursuivent sans relâche sur l'ensemble du territoire. « Les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes continueront jusqu'au rétablissement total de la sécurité », déclare l'Etat-major.