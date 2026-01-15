Burkina Faso: Régions de Ségou et Mopti/Mali - Frappes aériennes de l'Armée sur plusieurs bases et groupes terroristes

14 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené, le 12 janvier 2026, plusieurs frappes aériennes ciblées contre des groupes armés terroristes dans les régions de Ségou et de Mopti (Centre), a annoncé l'Etat-major général des Armées.

Selon le communiqué officiel, ces frappes interviennent dans le cadre des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire national. La première opération aérienne a visé une base terroriste située dans la forêt classée de Soussan, dans la région de Ségou.

Une deuxième, « menée avec succès au nord-est de Zantièbougou, dans la forêt de Kékoro, a permis de neutraliser un groupe armé et de détruire plusieurs motos utilisées par les terroristes », ajoute la même source. Une troisième frappe a ensuite « ciblé un autre groupe armé terroriste en déplacement dans une zone forestière située non loin de Diafarabé, dans la région de Mopti ».

« Ces actions s'inscrivent dans la dynamique permanente de surveillance et de neutralisation des groupes terroristes qui menacent la sécurité des populations et l'intégrité du territoire national », précise l'Etat-major général des Armées. Il assure que les opérations se poursuivent sans relâche sur l'ensemble du territoire. « Les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes continueront jusqu'au rétablissement total de la sécurité », déclare l'Etat-major.

 

