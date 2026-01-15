En visite de travail à Bamako au Mali, les 12 et 13 janvier 2026, le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (AES) du Burkina Faso, Bassolma Bazié, accompagné d'une délégation ont été reçus en audience par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, le mardi 13 janvier 2026.

Conformément aux instructions des Pères fondateurs de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) relatives au renforcement de la coopération et du partage d'expériences entre les Commissions nationales de la Confédération AES, une délégation de la Commission du Burkina Faso a effectué une visite de travail à Bamako au Mali, les 12 et 13 janvier 2026. Dans ce cadre, elle a été reçue en audience par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, le mardi 13 janvier 2026.

Introduit par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le président de la commission a réitéré ses félicitations pour le bilan positif du Mali. Il a salué le sens des responsabilités et de l'engagement des autorités maliennes. Il a également sollicité la disponibilité du Premier ministre pour accompagner le Faso durant son mandat.

En réponse, le Premier ministre a, au nom du Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, adressé ses voeux à la commission. En gardant le même esprit de fraternité et de souveraineté, le Premier ministre est sûr de la réussite du mandat burkinabè.

Il est revenu sur les liens forts qui unissent les pays de la confédération, en faisant un parallèle avec les réussites de l'AES qui ont déjoué tous les pronostics ; des défis qui ne seraient relevés sans le combat des peuples et la fermeté des pères fondateurs de l'AES. Le Premier ministre a déploré la tentative de déstabilisation des institutions au Burkina et a exprimé sa solidarité.

Le chef du gouvernement a enfin donné l'assurance quant à l'accompagnement du Mali à la présidence de l'an II, sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Président de la Confédération AES.