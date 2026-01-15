Burkina Faso: Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi - Annick Lydie Djouma Pikbougoum installée dans ses fonctions

Le ministre Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a installé, le mercredi 14 janvier 2026, la nouvelle ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum dans ses fonctions.

Annick Lydie Djouma Pikbougoum est officielle-ment la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Nommée, le 12 janvier 2026, lors d'un remaniement ministériel, en remplacement de Roland Somda, elle a été installée ce mercredi 14 janvier, par le ministre Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara.

La nouvelle ministre a déclaré placer son mandat sous le signe de la continuité de l'action publique. Mesurant l'ampleur de la tâche qui l'attend, elle s'est engagée à travailler avec détermination pour renforcer les structures sportives et faire du sport et de la jeunesse des piliers de développement. Et ce, en cultivant la pratique du sport chez les jeunes et en développant une industrie sportive au Burkina Faso. Dans le domaine de l'emploi, elle entend promouvoir l'entreprenariat et développer des programmes d'insertion professionnelle adaptés aux réalités locales.

Pour y parvenir, elle compte sur la mobilisation de ses collaborateurs, des organismes publics et privés de sport, du secteur privé et des organisations de jeunesse. Son action, a-t-elle annoncé, sera guidée par l'écoute et la disponibilité, la transparence et la recherche constante de résultats au service de la Nation. Mme Pikbougoum a traduit sa reconnaissance aux hautes autorités pour la confiance placée en elle et a rendu un hommage à son prédécesseur dont les réalisations constitueront un socle pour réussir sa mission.

Quant au ministre sorti, Roland Somda, en poste depuis le 6 août 2024, il tire un bilan satisfaisant de ses actions. Pour preuve, a-t-il dit, en fin d'année 2025, le département a affiché un taux de 90,33% du contrat d'objectifs.

Des résultats qu'il dit mettre à l'actif de ses collaborateurs et aux acteurs du monde sportif. Avec Mme Pikbougoum sa remplaçante, il reste convaincu que la dynamique se poursuivra de la plus belle manière, car elle est un pur produit du ministère. Roland Somda a rassuré de sa disponibilité à l'accompagner et a invité les collaborateurs à lui apporter le même soutien dont il a bénéficié quand il était à la tête du département.

Quant au ministre Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, il a salué le travail abattu par Roland Somda durant son mandat, en témoigne la finalisation et l'homologation du Stade du 4-Août. Au nouveau ministre, il lui a traduit les félicitations du gouvernement et du président du Faso. Il fonde l'espoir qu'elle réussira sa mission au regard de son parcours et ses compétences.