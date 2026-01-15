Congo-Kinshasa: Human Rights Watch accuse les FARDC et le M23 d'exactions contre les civils dans l'Est de la RDC

Les violences sexuelles liées au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo se sont intensifiées, tandis que le soutien aux survivantes a considérablement diminué, ont déclaré l'ONG internationale Human Rights Watch et l'organisation congolaise SOFEPADI.

Dans une tribune publiée en début de semaine, Human Rights Watch documente des violences sexuelles commises par des membres d'au moins cinq groupes armés non étatiques et par des soldats de l'armée congolaise dans l'Est de la RDC, y compris le M23 soutenu par le Rwanda.

L'intensification des combats dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, combinée à la baisse des financements et aux difficultés d'accès aux services de santé, complique l'obtention d'un soutien holistique pour les femmes et filles survivantes ; de nombreux centres médicaux ont été contraints de fermer.

« Les groupes armés et les forces militaires utilisent les violences sexuelles comme une arme de guerre dans l'est de la RDC », a déclaré Ida Sawyer, directrice de la division Crises, conflits et armes à Human Rights Watch.

Elle ajoute que les survivantes de ces crimes atroces font face à un climat d'impunité protégeant les responsables et à un système de santé privé de moyens pour les accompagner. Human Rights Watch recommande que l'armée congolaise prenne toutes les mesures nécessaires pour imposer la discipline et prévenir les violences sexuelles.

Le gouvernement doit renforcer son soutien aux enquêtes et poursuites en matière de violences sexuelles, tandis que les partenaires internationaux devraient accroître leur appui aux efforts de responsabilisation.