Congo-Kinshasa: La Coalition DESC appelle à l'indemnisation de plus de 100 familles délogées du site Funa à Kinshasa

15 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) exhorte le Gouvernement congolais à indemniser et relocaliser des centaines de familles déguerpies illégalement du site de la Funa, à Kinshasa.

Lors d'un point de presse tenu ce mercredi 14 janvier, cette structure de la société civile a demandé que les espaces expropriés ne soient pas réattribués à d'autres personnes au détriment des véritables propriétaires.

Plus de 100 familles du quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa, dorment à la belle étoile depuis plus de deux mois, après la démolition de leurs habitations.

Ces ménages regrettent que l'opération menée par l'Hôtel de ville ait eu lieu de nuit et affirment n'avoir pas eu le temps nécessaire pour évacuer leurs biens de valeur.

Leur représentant indique qu'ils disposent de tous les documents légaux les autorisant à bâtir sur ce site et demande aux autorités de procéder à leur indemnisation.

Ces familles, avec la Coalition DESC sollicitent la Cour constitutionnelle afin d'annuler ces actes de démolition pour inconstitutionnalité.

Elles reprochent également au Gouvernement provincial de Kinshasa d'avoir violé les droits fondamentaux de la population en matière de logement et de propriété, comme le stipule l'article 48 de la Constitution.

Un cadre du service de l'Urbanisme et Habitat de l'Hôtel de ville explique que ces opérations de démolition visent à prévenir les inondations et autres catastrophes naturelles.

En octobre dernier, le député Steve Mbikayi s'est même interrogé sur cette logique qui conduit les services de l'État à délivrer des documents pour ensuite les remettre en cause des années plus tard.

