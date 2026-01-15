Togo: Le Togo détruit 6 tonnes de drogues saisies en 2024

La lutte contre le trafic de stupéfiants demeure un défi majeur pour les autorités. Les chiffres dévoilés mercredi lors de la destruction de près de 6 tonnes de drogues saisies en 2024 illustrent l'ampleur du phénomène, particulièrement préoccupant au sein de la jeunesse.

L'opération s'est déroulée sur le site du champ de tir d'Agoè, à Lomé, sous la supervision de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB) et du Comité national anti-drogue (CNAD).

Au total, 5 729,05 kilogrammes de substances illicites ont été incinérés, marquant l'aboutissement d'un processus rigoureux. Le bilan des saisies effectuées sur l'ensemble du territoire national au cours de l'année écoulée révèle la diversité et l'importance du trafic : 51,77 kg de cocaïne, 8,5 kg de méthamphétamine, plus de 5 291 kg de cannabis et 377,78 kg de psychotropes illicites ont été interceptés par les services de répression.

Si les autorités se félicitent de l'efficacité des opérations menées, ces chiffres demeurent néanmoins inquiétants et témoignent de la persistance du fléau de la drogue dans le pays, avec des conséquences dévastatrices sur la jeunesse togolaise.

"Le Togo réaffirme sa détermination sans faille à lutter, sans complaisance, contre le trafic et l'usage des drogues, afin de protéger la sécurité nationale, la santé publique et l'avenir de la jeunesse", a déclaré Calixte Batossie Madjoulba, ministre de la Sécurité, lors de la cérémonie de destruction.

Le ministre a souligné que cette opération traduit l'engagement du Togo "à demeurer un État de droit, résolument engagé dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et dans la construction d'un environnement sain, sécurisé et propice au développement durable". Malgré ces résultats encourageants en matière de répression, la lutte contre la drogue reste un sérieux casse-tête pour le gouvernement.

Le Togo, de par sa position géographique en Afrique de l'Ouest, constitue un point de transit stratégique pour les réseaux internationaux de trafiquants. La consommation locale, particulièrement chez les jeunes, représente également un enjeu sanitaire et sécuritaire majeur.