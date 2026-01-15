Ile Maurice: Légumes à prix préférentiels au temple Kaylasson

Ces dernières semaines, les pluies persistantes ont fortement compromis les cultures maraîchères. En conséquence, certains légumes se font plus rares sur les étals et les prix affichent une tendance à la hausse.

Une situation préoccupante à l'approche de la fête de Thaipoosam Cavadee, le 1er février. Par ailleurs, à partir du 23 janvier, les dévots entreront en période de carême, durant laquelle ils privilégieront une alimentation végétarienne. Ce qui devrait entraîner une augmentation significative de la demande en légumes, exerçant une pression supplémentaire sur une offre déjà limitée.

Afin de répondre à cette situation, l'Agricultural Marketing Board (AMB) mettra en place un stand de vente de légumes au Shri Sockalingum Meenatchee Ammen Kovil, communément appelé Kaylasson, à Port-Louis. Le stand sera opérationnel du vendredi 23 janvier au samedi 31 janvier et accueillera le public tous les jours de 9 h 30 à midi. Les produits y seront proposés à des prix préférentiels.

Les consommateurs trouveront notamment des pommes de terre, des oignons, de l'ail, du gingembre, du safran, des carottes, des noix de coco et des haricots verts, parmi d'autres produits, offrant ainsi un large choix à des prix abordables.