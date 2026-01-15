Ile Maurice: Des éléments de la SMF en civil sur nos plages

15 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 12 janvier à son bureau, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a présenté le bilan des arrivées touristiques pour l'année écoulée. Il a également abordé une question sensible et d'actualité : celle de la sécurité des visiteurs à Maurice.

Interrogé par la presse sur le climat d'insécurité perçu, notamment à la suite de la récente mise à jour des avis aux voyageurs émis par deux pays occidentaux majeurs - les États-Unis et le Canada - le ministre a tenu à nuancer la situation. Ces deux pays appellent en effet leurs ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue lors de leurs déplacements sur l'île, évoquant des risques de criminalité opportuniste et certaines préoccupations en matière de sécurité générale.

Richard Duval a toutefois assuré prendre ces alertes très au sérieux. Il a annoncé qu'il étudiait la possibilité de déployer des policiers en civil, y compris des éléments de la Special Mobile Force (SMF), sur certaines plages particulièrement fréquentées par les touristes, «Mo pou koz sa avek Premye minis pou nou met sa anplas biento. Nou ena lefektif ki bizin», a-t-il déclaré, précisant que cette initiative viserait à renforcer la sécurité de manière à la fois discrète et dissuasive.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful, s'était déjà voulu rassurant face aux mises en garde émises par les autorités étrangères. Contacté à nouveau à la suite des déclarations de son collègue, il a réaffirmé cette position en s'appuyant sur des données officielles. «Selon les statistiques fournies par la police, 33 cas de vol et d'agression ont été recensés parmi les 1,4 million de touristes ayant visité l'île l'année dernière. Par ailleurs, les pays européens, d'où provient la majorité de nos visiteurs, n'ont émis aucun avertissement à l'intention de leurs ressortissants», a-t-il souligné.

Ritesh Ramful estime en outre que la proposition du ministre du Tourisme, si elle est mise en oeuvre, ne pourra qu'améliorer la sécurité des visiteurs et renforcer l'image de Maurice en tant que destination touristique sûre et attractive.

