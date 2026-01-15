Ile Maurice: Visite surprise - Plusieurs dysfonctionnements identifiés

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, poursuit sa série d'inspections dans les établissements de santé du pays. Lundi 12 janvier, il s'est rendu au New Eye Hospital, à Moka, accompagné de hauts cadres de son ministère, pour évaluer les conditions d'accueil des patients et identifier les dysfonctionnements. À l'issue de cette visite, plusieurs problématiques ont été relevées.

Premièrement, l'arrêt d'autobus situé à proximité de l'hôpital pose problème. De nombreux patients, notamment des personnes âgées, utilisent les transports en commun et se retrouvent exposés aux intempéries en l'absence d'un abribus. Sur place, des officiers de la National Land Transport Authority (NLTA) et de la Road Development Authority (RDA) ont indiqué que des travaux étaient déjà en cours pour remédier à la situation.

L'emplacement de la Health Records Section a également été pointé du doigt. Installée au septième étage, elle oblige les accompagnants à effectuer de longs déplacements et provoque des retards dans la récupération des dossiers médicaux, perturbant ainsi le flux des patients. Le service devrait être transféré au rez-de-chaussée dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, la gestion administrative de l'hôpital a été passée en revue. Un administrateur hospitalier sera prochainement affecté afin d'améliorer la coordination et le suivi des opérations quotidiennes.

De plus, le manque de stationnement a été signalé par les usagers. Un terrain situé à proximité immédiate pourrait servir temporairement de parking, en attendant la mobilisation de terrains attenants pour créer un stationnement permanent. Les démarches auprès du ministère du Logement et des Terres ont déjà été engagées.

Des retards dans l'enregistrement des patients sont également constatés, surtout aux heures de forte affluence. Pour y remédier, le service des dossiers médicaux sera renforcé avec l'affectation d'un Records Officer supplémentaire.

Enfin, les praticiens ont souligné le manque de ressources médicales. Deux médecins viendront compléter l'équipe : le premier dès la semaine prochaine, le second au cours du mois de février.