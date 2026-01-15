Ile Maurice: Bruneau Laurette saisit la FCC

L'activiste citoyen Bruneau Laurette a officiellement saisi la Financial Crimes Commission (FCC), hier, en déposant une requête pour l'ouverture d'une enquête préliminaire sur des allégations graves d'influence illégale et de corruption, liées à un enregistrement audio non authentifié, impliquant un conseiller spécial rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans un courrier envoyé au directeur général par intérim de la FCC, Bruneau Laurette appelle à une investigation sur les faits mis en lumière et débattus à l'Assemblée nationale lors d'un débat parlementaire tenu le 25 novembre 2025.

L'audio, qui circule depuis plusieurs semaines dans les sphères politiques et médiatiques, ferait entendre un conseiller ministériel en conversation avec un responsable associatif, suggérant une tentative d'influencer le processus électif du Comité olympique mauricien par des promesses ou avantages administratifs.

Débat houleux à l'Assemblée nationale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enregistrement avait déjà fait polémique au Parlement en novembre dernier lorsque le député Franco Quirin avait interrogé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, sur son contenu et sur l'existence d'une enquête officielle. Le ministre avait répondu avoir pris connaissance de l'audio mais que «aucune action ne serait entreprise, cet enregistrement n'ayant jamais été authentifié».

Ce point avait provoqué une vive réaction de l'opposition et des tensions entre députés sur la prise en compte d'enregistrements audio dans des procédures officielles. La présidente de l'Assemblée, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, avait finalement suspendu temporairement la séance après des échanges sur la procédure parlementaire.

Ce que demande Bruneau Laurette

Dans sa requête adressée à la FCC, Bruneau Laurette fait valoir que les faits en question pourraient constituer des infractions majeures au regard de la Financial Crimes Commission Act 2023, notamment :

Abus de fonction : utilisation de l'autorité publique pour obtenir un avantage électoral ou personnel ;

Corruption : promesse de faveur en échange d'un vote ;

Trafic d'influence : ingérence alléguée d'un membre d'un cabinet ministériel dans une institution autonome.

La plainte insiste également sur le fait que la FCC dispose d'outils d'investigation proactive, notamment en matière de criminalistique numérique, qui pourraient permettre d'authentifier l'enregistrement contesté - une étape essentielle que les autorités n'auraient pas encore engagée selon le texte.

Une affaire qui relance le débat démocratique

L'initiative de Bruneau Laurette intervient dans un contexte déjà tendu autour de la transparence des institutions publiques et de l'intégrité des processus électifs. L'affaire pourrait avoir des répercussions politiques significatives si la FCC juge la plainte recevable et décide d'ouvrir une enquête officielle.

Pour l'heure, aucune réaction publique du gouvernement ni de la FCC n'a été rendue disponible. L'évolution de ce dossier sera suivie de près par l'opinion publique, d'autant plus que des voix réclament une clarification rapide afin de préserver la confiance dans les institutions démocratiques de l'île.