Afrique: Meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN - Sadio Mané dans le top 5

Sadio Mané continue d'écrire sa légende. Auteur de l'unique but de la demi-finale contre l'Égypte ce mercredi 14 janvier 2026, le Lion a envoyé son équipe en finale et intégré, par la même occasion, le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

On l'annonçait fini, il a rebondi et brillé de mille feux. Sadio Mané porte les ambitions du Sénégal à la CAN 2025. La preuve, le numéro 10 des Lions a de nouveau rugi ce mercredi, face à l'Égypte, inscrivant le seul but de la demi-finale à la 78e minute, alors que le verrou égyptien tenait encore bon. Cette réalisation propulse le Sénégal vers une 3e finale sur les quatre dernières éditions, mais également Sadio Mané encore un peu plus loin dans l'histoire du football sénégalais et africain. Ce 11e pion planté lui permet ainsi d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN.

Le Nianthio est désormais à égalité avec Patrick Mboma (Cameroun), Didier Drogba (Côte d'Ivoire) et Hossam Hassan (Égypte), qui ont chacun 11 buts. Devant Sadio Mané, on retrouve Hassan El-Shazly (Égypte, 4e, 12 buts), Rashidi Yekini (Nigeria, 3e, 13 buts), Laurent Pokou (Côte d'Ivoire, 2e, 14 buts) et Samuel Eto'o (Cameroun, 1er, 18 buts). En cas de nouveau but en finale, le Lion pourrait progresser au classement.

Personne ne fait mieux depuis 2010

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 6 matchs lors de cette CAN 2025, Sadio Mané totalise désormais 11 buts et 9 passes décisives en Coupe d'Afrique. Le joueur d'Al Nassr est le joueur le plus décisif à la CAN depuis 2010. Il trône dans ce classement avec 20 contributions en 28 matchs. Il est par ailleurs le meilleur passeur de l'histoire de la compétition avec 9 offrandes.

Des chiffres qui démontrent à quel point Sadio Mané est un pilier incontournable du Sénégal dans la quête d'une 2e étoile pour le Sénégal, lui qui va disputer sa 3e finale après 2019 (défaite contre l'Algérie) et 2022 (victoire contre l'Égypte).