Afrique: NALA et Noah lancent un réseau de règlement en Stablecoin pour le continent et l'Asie

NALA s'est associé à Noah, fournisseur d'infrastructure de paiement basé au Royaume-Uni, pour lancer un réseau de règlement transfrontalier qui permet aux commerçants d'Afrique et d'Asie de recevoir des paiements en dollars américains et de les convertir instantanément en monnaies locales à l'aide de stablecoins.

Le nouveau réseau est intégré à la plateforme de paiements B2B de NALA, Rafiki, qui a été lancée en mars 2024. Il cible les entreprises internationales opérant sur les marchés émergents qui sont confrontées à des retards, des frais élevés et des liquidités insuffisantes lorsqu'elles transfèrent de l'argent d'un pays à l'autre.

Dans le cadre de cet accord, Noah fournit des comptes virtuels en dollars américains qui permettent aux entreprises de collecter des fonds par le biais de virements bancaires standard. Ces fonds sont convertis en stablecoins en temps réel, avec des contrôles de conformité à l'entrée. NALA règle ensuite la valeur par l'intermédiaire de Rafiki, en se connectant directement aux banques et aux réseaux d'argent mobile dans ses 18 pays d'implantation.

Les transferts de fonds transfrontaliers vers l'Afrique et l'Asie ont dépassé 460 milliards de dollars depuis 2022. Les frais moyens vers l'Afrique subsaharienne restent à 8,16 %, tandis que de nombreux corridors asiatiques facturent environ 5 %.

La NALA a déclaré que la demande de rampes d'entrée et de sortie pour les stablecoins a été multipliée par 100 au cours des 12 derniers mois. Les volumes d'API de Rafiki ont été multipliés par 30 au cours de la même période et comprennent désormais des partenariats avec des entreprises telles que MoneyGram.

Points clés à retenir

Ce partenariat met en évidence un changement dans la manière dont l'infrastructure de paiement est construite pour les marchés émergents. Plutôt que de se concentrer sur l'utilisation des crypto-monnaies par les consommateurs, des entreprises comme NALA et Noah ciblent les règlements des entreprises, où des délais de 2 à 3 jours peuvent peser sur les flux de trésorerie et les fonds de roulement. Les stablecoins offrent la rapidité, mais leur impact dépend des liens réglementés entre les dollars numériques et les systèmes financiers locaux. La principale contrainte a été la conformité et l'accès à des canaux de paiement agréés.

En combinant la collecte mondiale d'USD avec la distribution locale par les banques et l'argent mobile, le réseau vise à éliminer ce goulot d'étranglement. Pour les PME et les plateformes opérant dans des économies à forte inflation ou pauvres en dollars, la conversion instantanée des stablecoins en monnaie locale réduit également le risque de change et le stress de liquidité. Le modèle positionne les stablecoins non pas comme des actifs spéculatifs, mais comme une plomberie dorsale pour le commerce, la paie et les paiements de la plateforme. Les régulateurs continuant à renforcer la surveillance, la prochaine phase d'adoption sera probablement menée par des acteurs d'infrastructure conformes plutôt que par des produits cryptographiques destinés aux consommateurs.