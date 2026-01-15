Nigeria: Paystack entre dans le secteur bancaire du pays avec l'acquisition d'une microfinance

Paystack, la fintech nigériane détenue par Stripe, s'est lancée dans la banque avec l'acquisition de Ladder Microfinance Bank, lui donnant la capacité de détenir des dépôts et de prêter après une décennie axée sur les paiements.

Le prêteur acquis fonctionnera sous le nom de Paystack Microfinance Bank, une société soeur de l'activité de paiement de Paystack. La banque commencera par prêter aux entreprises avant de s'étendre aux produits de consommation, selon la société. Elle prévoit également d'offrir des produits bancaires en tant que service aux fintechs et aux entreprises qui créent des outils financiers.

Paystack a déclaré que cette décision reflète la demande de sa base de marchands pour des services au-delà des paiements. La société traite des milliers de milliards de nairas chaque mois pour plus de 300 000 entreprises nigérianes et vise désormais à leur offrir des dépôts, des crédits et des produits de trésorerie.

La banque fonctionnera de manière indépendante, avec sa propre licence et sa propre gouvernance, tout en collaborant avec la branche "paiements" de Paystack dans les limites de la réglementation. Les partenariats existants avec les banques commerciales utilisées pour le traitement des paiements resteront inchangés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'acquisition fait suite à la récente percée de Paystack dans les services aux consommateurs, notamment le lancement de son application de paiement Zap, et marque un changement vers des parties à plus forte marge de la pile financière du Nigéria.

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

L'entrée de Paystack dans le secteur bancaire est le signe d'un changement structurel plutôt que d'une simple extension de produit. Les paiements ont fait de la société une couche centrale de paiement pour l'économie numérique du Nigéria, mais l'ont rendue dépendante des banques partenaires pour conserver les fonds et régler les transactions. En ajoutant une banque de microfinance, Paystack prend le contrôle des dépôts, des liquidités et des prêts, des domaines où les marges sont plus élevées et où les petites entreprises rencontrent le plus de difficultés.

Le déficit de financement des PME au Nigeria est estimé à 32 milliards de dollars, et l'accès aux données de paiement en temps réel donne à Paystack un avantage dans la souscription de crédit à l'aide d'informations sur les flux de trésorerie en temps réel. Cette stratégie contraste avec celle des banques numériques qui ont commencé par les dépôts et les comptes de détail avant d'ajouter les paiements. Paystack aborde la banque à partir de la couche d'infrastructure, en utilisant les données de paiement pour informer les services de prêt et de trésorerie. La concurrence sera intense, entre les banques de microfinance traditionnelles, les prêteurs numériques et les acteurs de la finance intégrée qui combinent déjà les paiements, les dépôts et le crédit. Néanmoins, le fait de posséder une licence bancaire permet à Paystack de réduire sa dépendance à l'égard des institutions traditionnelles et de tester de nouveaux produits financiers tout en restant dans des limites réglementaires plus légères que celles d'une banque commerciale à part entière.