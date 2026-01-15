Madagascar: Examen Officiel - Le baccalauréat repoussé à la suite des manifestations

Les préparatifs pour le Baccalauréat 2026 à Madagascar sont lancés. Repoussées d'un mois, les épreuves se tiendront du 17 au 27 août, avec des inscriptions ouvertes jusqu'au 10 avril.

Le coup d'envoi des préparatifs pour les examens du Baccalauréat 2026 est officiellement lancé. Le calendrier des épreuves et des inscriptions a été publié lundi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), qui précise les dates et modalités d'organisation de l'examen. Par rapport à l'année dernière, ces dates ont été repoussées d'un mois.

Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions, tant chez les parents que chez les élèves de terminale. « Franchement, le baccalauréat devrait se tenir en juillet. Sinon, tout est chamboulé : les vacances, la rentrée universitaire pour certains, et même l'année scolaire, qui s'étend presque sur onze mois. Certains devront peut-être payer des frais supplémentaires en août, puisque l'examen n'aura lieu que le 17 », témoigne Mendrika Lavorary, élève en classe de terminale dans une école privée.

Ce report s'explique par le contexte ayant marqué les dernières semaines. Habituellement, le baccalauréat se tient deux semaines après le BEPC. Cependant, le Mesupres a dû publier le calendrier dès hier, les inscriptions ayant officiellement débuté lundi.

« Cette décision intervient dans un contexte de perturbations du calendrier scolaire, notamment en raison de la manifestation du 25 septembre, qui a entraîné une interruption des cours. À cela s'ajoute le mouvement de grève observé dans de nombreux établissements publics à travers le pays. Le report vise à préserver l'intérêt et les conditions d'apprentissage des élèves », indique une source auprès du ministère.

Registre ouvert

Selon le communiqué officiel, les épreuves du Baccalauréat général se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 août 2026, à partir de 7 heures. Pour le Baccalauréat technologique, technique et professionnel, les examens auront lieu en deux phases : une première session aux mêmes dates que le Baccalauréat général, suivie d'une seconde session du lundi 24 au jeudi 27 août 2026.

Les futurs candidats au Baccalauréat 2026 peuvent d'ores et déjà préparer leurs dossiers. Le registre des inscriptions, ouvert depuis lundi, se fait auprès des services chargés du baccalauréat dans chaque université. Les inscriptions se termineront le 10 avril 2026 à 18 heures, sans possibilité de dérogation après cette date.

Le ministère rappelle également que les candidats libres au Baccalauréat technologique et technique doivent obligatoirement être titulaires d'un Brevet d'Études professionnelles (BEP) ou d'un diplôme équivalent, conformément à la réglementation en vigueur.