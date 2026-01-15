Madagascar: PFL 2e journée - Quatre clubs en quête d'une deuxième victoire

Malgré les matchs annulés et reportés dans le cadre de la première journée, la phase de conférences de la Pure Play Football League procédera ce week-end à la deuxième journée.

La phase de poules se poursuit. Huit matchs, quatre pour la conférence Nord et quatre pour la conférence Sud, figurent au calendrier de la deuxième journée de la Pure Play Football League (PFL) ce week-end.

Quatre clubs, victorieux à l'issue de la première journée, sont en quête d'une deuxième victoire. Dans la conférence Sud, Disciples FC fera le déplacement à Toliara pour affronter Antimo Record d'Atsimo Andrefana dimanche au stade Maître Kira. L'équipe de Vakinankaratra avait

battu Mama FC (1-0) lors de la première journée. Dans le même groupe, CFFA recevra Mama FC dimanche à Iavoloha après sa victoire contre Uscafoot (1-0). Et après son succès face à Antimo Record (1-0) à Toliara ce week-end, Cospn accueillera l'AS Sainte-Anne à Antanikatsaka dimanche. Le club champion en titre, Elgeco Plus, recevra pour sa part sur son terrain Uscafoot samedi au By-Pass. Elgeco Plus a été surpris et tenu d'entrée en échec un partout par l'AS Sainte-Anne lors de la journée inaugurale.

Calendrier chamboulé

Dans la conférence Sud, Cosfa devrait jouer à domicile contre l'AS Fanalamanga dimanche à Betongolo. Toujours en attente de la décision du nouveau patron de la société, la participation de l'équipe d'Alaotra-Mangoro reste à confirmer. Les Militaires, leaders provisoires de leur groupe, ont défait 2 à 1 Tawa Group Boss Club d'Atsinanana ce dimanche au stade de Barikadimy à Toamasina.

Trois matchs de la conférence Nord n'ont pas pu se tenir dans le cadre de la première journée. Tsaramandroso Formation FC jouera sur son terrain contre FC Clinique Zanatany du Sofia samedi au stade Rabemananjara à Mahajanga. Le lendemain sur le même terrain, Fosa Juniors FC débutera à domicile dimanche contre FC Rouge. Et TGBC d'Atsinanana jouera son deuxième match sur sa pelouse dimanche à Toamasina, cette fois, contre l'Ajesaia.

Le coup d'envoi du championnat national D1 élite a été donné le 21 décembre. La première journée a pris du temps, quatre semaines en tout, pour passer à la deuxième journée en raison des fêtes de fin d'année et du report de quelques rencontres.