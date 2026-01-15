Afrique de l'Est: Somaliland - Le port de Berbera au coeur des tensions entre la Somalie et les Émirats arabes unis

Les autorités somaliennes ont annoncé le 12 janvier 2026 annuler tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis, Mogadiscio accusant les Émiriens d'avoir utilisé leur territoire pour aider un séparatiste yéménite à fuir son pays. L'exploitation du port de Berbera, au Somaliland, est également concernée par cette annonce. Mais cette république autoproclamée rejette toute autorité de la Somalie sur le sujet. Et l'exploitant émirien affirme poursuivre ses activités portuaires sur place.

Les Émirats arabes unis sont dans le viseur de la Somalie. Lundi, Mogadiscio dénonçait « des actions hostiles portant atteinte à la souveraineté nationale » et annonçait annuler tous les accords entre les deux pays. Parmi eux : celui donnant la gestion du port de Berbera au géant émirien DP World.

Dès mardi, le Somaliland a opposé que la Somalie n'a « aucune compétence » sur le sujet. Et, sur le terrain, les activités semblent se poursuivre normalement.

« DP World continue de se concentrer sur l'exploitation sûre et efficace du port et sur la facilitation des échanges commerciaux » pour le Somaliland et la région, a déclaré l'entreprise dans une communication à l'agence Reuters.

Pour Yann Alix, spécialiste des infrastructures portuaires africaines joint par RFI, ce conflit autour de Berbera témoigne de « l'importance géostratégique et géoéconomique des terminaux à conteneurs » dans la région.

DP World a remporté en 2016 la concession d'exploitation de ce port, une concession assortie d'un contrat d'investissements de 442 millions de dollars. Le groupe assure avoir contribué depuis à l'augmentation des volumes de marchandises de 35%, bien que les investissements n'aient pas atteint la somme prévue.

Berbera est l'un des seuls ports en eau profonde de la Corne de l'Afrique et ambitionne d'être une alternative à Djibouti. L'Éthiopie, qui a signé des accords avec le Somaliland en 2024, espère à terme importer 30% de ses marchandises par Berbera.

Le 26 décembre, Israël est devenu le premier pays à reconnaître le Somaliland comme « État indépendant et souverain » depuis sa sécession en 1991 de la Somalie. Cette république autoproclamée de 175 000 km² (moins du tiers de la France) fonctionne depuis en autonomie. Elle se distingue par sa relative stabilité comparée à la Somalie, minée par l'insurrection islamiste des shebabs.

Sa position sur le détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, en fait un territoire stratégique sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, reliant l'océan Indien au canal de Suez. Les Émirats y contrôlent un important port en eau profonde ainsi qu'un aéroport à Berbera, sur la côte somalilandaise.