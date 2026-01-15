Tchad: Sud du pays - L'armée et le groupe rebelle MPRD s'accusent mutuellement de maltraiter les populations

15 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Des combats opposant l'armée tchadienne aux combattants rebelles du Mouvement pour la paix, la réconciliation et le développement (MPRD) ont fait plusieurs morts le 13 janvier 2026 dans la localité de Korbol, dans le sud du pays, selon l'armée tchadienne et le groupe rebelle. « Nous déplorons 3 morts et 10 blessés parmi les forces de défense et de sécurité », indique l'armée tchadienne dans un communiqué publié mercredi 14 janvier.

Menées par le premier adjoint du chef d'état-major des armées, des colonnes continuent de ratisser la zone. Les Forces de défense et de sécurité déployées entre les deux localités de Korbol et Melfi, au sud du Tchad, tentent d'encercler les combattants du MPRD. Mais, selon des sources présentes sur place, aucun n'affrontement n'a eu lieu durant la journée de mercredi.

Gassim Cherif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, se veut rassurant. « La situation est maîtrisée » dit-il. Les hommes du groupe politico-militaire, qualifiés par le porte-parole de l'armée de « hors-la-loi » et de « groupuscules de bandits », se seraient dispersés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté du MPRD, pour l'heure, aucun bilan n'a été donné mais son secrétaire général, Luc Beyam estime que les dégâts humains sont plus importants dans les rangs de l'armée que dans ceux du groupe rebelle.

« Des pratiques humiliantes et dégradantes »

Quant aux raisons qui ont mené à ces affrontements, les versions divergent : les autorités tchadiennes affirment avoir été prises en embuscade alors que l'armée intervenait pour arrêter « des bandits armés » qui « infligent des pratiques humiliantes et dégradantes [...] aux citoyens » de la région. Mais la partie adverse accuse les contingents militaires présents de manière permanente dans le Moyen-Chari d'être les auteurs d'humiliations, d'assassinats, et de pressions à l'encontre des populations civiles.

Pour rappel, des affrontements ont éclaté mardi dans le sud du Tchad entre l'armée et le MPRD. Le MPRD, un groupe politico-militaire depuis 2005 fondé par Djibril Nasser, après avoir fait une tentative de coup d'État contre le pouvoir de l'ancien président Idriss Déby. Djibril Nasser a été chef des armées d'Idriss Déby avant d'être écarté par ce dernier.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.