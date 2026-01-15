Tchad: Sud du pays - L'armée et le groupe rebelle MPRD s'accusent mutuellement de maltraiter les populations

Des combats opposant l'armée tchadienne aux combattants rebelles du Mouvement pour la paix, la réconciliation et le développement (MPRD) ont fait plusieurs morts le 13 janvier 2026 dans la localité de Korbol, dans le sud du pays, selon l'armée tchadienne et le groupe rebelle. « Nous déplorons 3 morts et 10 blessés parmi les forces de défense et de sécurité », indique l'armée tchadienne dans un communiqué publié mercredi 14 janvier.

Menées par le premier adjoint du chef d'état-major des armées, des colonnes continuent de ratisser la zone. Les Forces de défense et de sécurité déployées entre les deux localités de Korbol et Melfi, au sud du Tchad, tentent d'encercler les combattants du MPRD. Mais, selon des sources présentes sur place, aucun n'affrontement n'a eu lieu durant la journée de mercredi.

Gassim Cherif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, se veut rassurant. « La situation est maîtrisée » dit-il. Les hommes du groupe politico-militaire, qualifiés par le porte-parole de l'armée de « hors-la-loi » et de « groupuscules de bandits », se seraient dispersés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté du MPRD, pour l'heure, aucun bilan n'a été donné mais son secrétaire général, Luc Beyam estime que les dégâts humains sont plus importants dans les rangs de l'armée que dans ceux du groupe rebelle.

« Des pratiques humiliantes et dégradantes »

Quant aux raisons qui ont mené à ces affrontements, les versions divergent : les autorités tchadiennes affirment avoir été prises en embuscade alors que l'armée intervenait pour arrêter « des bandits armés » qui « infligent des pratiques humiliantes et dégradantes [...] aux citoyens » de la région. Mais la partie adverse accuse les contingents militaires présents de manière permanente dans le Moyen-Chari d'être les auteurs d'humiliations, d'assassinats, et de pressions à l'encontre des populations civiles.

Pour rappel, des affrontements ont éclaté mardi dans le sud du Tchad entre l'armée et le MPRD. Le MPRD, un groupe politico-militaire depuis 2005 fondé par Djibril Nasser, après avoir fait une tentative de coup d'État contre le pouvoir de l'ancien président Idriss Déby. Djibril Nasser a été chef des armées d'Idriss Déby avant d'être écarté par ce dernier.