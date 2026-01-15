Cameroun: Nord-Ouest du pays - 15 membres d'une même famille tués suite à une attaque armée

Au Cameroun, les autorités dénoncent un acte « barbare » après une attaque survenue le 14 janvier 2026 dans la région anglophone du Nord-Ouest. Des hommes armés ont tué, selon les informations de RFI, 15 membres d'une même famille dans le département du Donga-Mantung, plus précisément, dans la commune de Ndu, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria.

Mercredi, à l'aube, à 5h30 du matin, un groupe armé fait irruption dans Gidado, quartier de la commune de Ndu, selon le gouverneur de la région du Nord-Ouest du Cameroun, Adolphe Lele Lafrique. Les assaillants, en provenance du département de Bui, plus au sud, ouvrent le feu et tuent 14 personnes : un homme de 40 ans, six femmes et sept jeunes enfants âgés de 2 à 11 ans.

Selon Adolphe Lele Lafrique, des bâtiments, greniers et véhicules sont aussi brûlés, une mosquée est criblée de balles, et quinze vaches sont abattues.

Aucun groupe armé séparatiste n'a revendiqué cette attaque

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire de la commune de Ndu, Abdou Kanfon Borno du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), joint ce matin par téléphone, dit qu'un des blessés a succombé, portant donc, selon lui, à 15 le nombre de morts. Ils sont tous d'une même famille, affirme-t-il, membre de la communauté peule Mbororo.

Abdou Kanfon Borno se dit effondré, inquiet pour le vivre-ensemble. Dans sa commune de Ndu, la majorité des habitants est Wimboum, les Mbororo sont minoritaires.

Une cohabitation mise en mal selon lui depuis le déclenchement en 2017 du conflit entre forces gouvernementales et séparatistes. Ces derniers, les « Amba boys » accusent régulièrement les Mbororo de collaborer avec les militaires envoyés par Yaoundé.

Aucun groupe armé séparatiste n'a pour le moment revendiqué cette attaque.