Afrique Centrale: Est de la RDC - Le président angolais consulte l'Église du Congo, la piste d'un dialogue intercongolais s'esquisse

Le chef de l'État angolais, également président en exercice de l'Union africaine, a reçu le 14 janvier à Luanda une délégation de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco). Au coeur des échanges : la situation dans l'est de la RDC. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des entretiens récents entre João Lourenço et Félix Tshisekedi, dans le cadre des efforts diplomatiques en cours pour tenter de mettre fin au conflit armé. Peu d'informations filtrent, à ce stade, sur les intentions précises de Luanda dans cette nouvelle séquence. Mais, selon les informations de RFI, c'est la piste d'un dialogue inter-congolais qui commence à se dessiner.

Ils se sont vus à deux reprises, mercredi, à Luanda. D'abord en fin de matinée, vers 11 heures. Un premier échange pour cerner les attentes. Selon les informations de RFI, João Lourenço a alors tenu à poser un cadre clair : il ne s'agit pas de remplacer les processus existants, ni Doha, ni Washington. L'Angola travaille plutôt sur un mécanisme complémentaire, un processus qui ne concernerait que les acteurs congolais.

Les discussions ont duré environ une heure. À leur issue, le président angolais a proposé aux religieux de poursuivre le travail avec son équipe, afin de définir les contours d'un agenda pour ce processus, un agenda voulu inclusif, intégrant l'ensemble des parties prenantes au conflit.

L'après-midi, les échanges se sont poursuivis. Les religieux et les délégués angolais ont travaillé ensemble, avant de remettre leur rapport à João Lourenço en début de soirée, toujours hier.

Une mission angolaise attendue à Kinshasa

Prochaine étape, selon les informations de RFI : une mission angolaise attendue à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi et lui présenter les avancées de ces consultations.

Luanda prévoit également de partager ces éléments avec le médiateur désigné par l'Union africaine, le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé, en amont de la réunion de haut-niveau prévue le 17 janvier à Lomé.

Une réunion qui doit rassembler des représentants du Qatar, des États-Unis, des co-facilitateurs de l'Union africaine, délégués de Kinshasa et de Kigali, autour de la cohérence et de la coordination des différents processus de paix dans la région des Grands Lacs.

En décembre, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump. Parallèlement au processus de Washington entre RDC et Rwanda, Kinshasa et le groupe politico-militaire AFC/M23 ont engagé des négociations séparées à Doha, au Qatar, qui ont abouti en juillet à une déclaration conjointe les engageant à un cessez-le-feu, mais qui n'a eu que peu d'effets sur le terrain où les combats ont continué. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.