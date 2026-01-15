Soudan: Guerre au pays - Première livraison d'aide humanitaire à la ville d'El-Fasher

15 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Plus de deux mois après la prise d'El-Fasher par les paramilitaires en guerre avec l'armée au Soudan, une cargaison d'aide humanitaire est arrivée dans cette ville ravagée de la région du Darfour. Pour Massad Boulos, envoyé spécial des États-Unis pour l'Afrique, cette livraison représente une victoire diplomatique pour les États-Unis.

Au Soudan, la première livraison d'aide humanitaire a été réalisée ce mercredi, à El-Fasher. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée, Massad Boulos, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afrique. La capitale du Darfour du Nord, est coupée du monde depuis près de 2 ans, après avoir été assiégée pendant 18 mois, puis prise, fin-octobre, par les Forces de soutien rapide (FSR).

« Nous voulons augmenter notre assistance à El-Fasher »

Un peu moins d'une tonne et demie de vivres, de médicaments et de kits sanitaires de base, ont été livrés le 14 janvier El-Fasher. « Ce succès est le fruit de plusieurs mois de négociations sur l'accès humanitaire, facilitées par les États-Unis », se réjouit sur X, Massad Boulos.

Une source proche des Nations unies au Soudan confirme à RFI cette livraison. « C'était une petite équipe, avec des fournitures limitées. Mais nous voulons augmenter notre assistance à El-Fasher, si les accès nous sont accordés », explique-t-elle.

« Ça ne fera pas une grande différence sur le terrain »

Sur place, plusieurs acteurs humanitaires restent circonspects quant à cette livraison d'aide. « Ça ne fera pas une grande différence sur le terrain, explique un travailleur d'ONG sur place. Cette mission a de nouveau confirmé qu'El-Fasher est quasi vide et que l'aide reste surtout nécessaire dans les villes et villages où se sont réfugiés les déplacés ».

Dans son dernier bulletin, daté de ce jeudi, Fewsnet, le Réseau de système d'alerte précoce à la famine, estime notamment que la localité de Tawila, où ont fui la plupart des habitants d'El-Fasher, et les zones rurales alentour, sont en situation de catastrophe.

Le conflit opposant au Soudan depuis le 15 avril 2023 l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes et en a déplacé plus de 14 millions.

