Maroc: Progression de 7% du chiffre d'affaires consolidé de la société Afriquia Gaz en septembre 2025

15 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue des neuf premiers mois de l'année 2025, le cumul du chiffre d'affaires consolidé de la société Afriquia Gaz, une entreprise marocaine spécialisée dans le gaz de pétrole liquéfié et filiale de la holding AKWA Group, a progressé de 7% par rapport aux neufs premiers mois de l'année 2024, selon les indicateurs d'activité du 3ème trimestre 2025 établis par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un chiffre d'affaires de 6 824 millions de dirhams (MDH) contre 6 403 MDH à l'issue des neuf premiers mois de 2024. Cependant, ce chiffre d'affaires est en baisse de 50 MDH au 3ème trimestre 2025 avec une réalisation de 2 124 MDH contre 2 174 MDH au 3ème trimestre 2024. A ce niveau, la direction de la société Afriquia Gaz est d'avis que le repli s'est opéré sous l'effet de la baisse du prix de reprise.

Les investissements consolidés s'élèvent à 134,5 MDH au 3ème trimestre 2025 contre 114,4 MDH à la même période de l'année précédente. Quant au montant des investissements consolidés, il passe de 386,2 MDH à 347,5 MDH au 30 septembre 2025. L'endettement financier net consolidé d'Afriquia Gaz, à fin septembre 2025, s'établit à 2 226,2 MDH contre 2 447,4 MDH un an plus tôt, soit une baisse de 221,2 MDH.

