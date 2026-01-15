Après le Koweït qu'il a quitté dans matinée, au terme d'une visite officielle de deux jours, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier, mercredi 14 janvier 2026, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, où va prendre part à la Semaine de la Durabilité («Abu Dhabi Sustainability Week»). Dans le cadre de cette rencontre au sommet, le Chef de l'Etat a ouvert le «Side Event» dédie au processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies (ONU) sur l'eau 2026.

Dans le cadre de l'Abu Dhabi «Sustainability Week» (la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi), le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a participé à la table ronde des Chefs d'État et prononcé l'allocution d'ouverture d'un «Side Event» consacré au soutien du processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, que le Sénégal co-organisera avec les Émirats Arabes Unis en 2026.

Selon la Présidence de la République, dans ses interventions, le Chef de l'État a souligné le «caractère stratégique de l'eau, à l'intersection du climat, de la paix, de la sécurité et du développement durable». C'est pourquoi il a appelé à une mobilisation internationale accrue face aux effets du changement climatique, qui affectent de manière disproportionnée les pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique.

Dans le même sillage, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en lumière l'importance de la réunion préparatoire de haut niveau prévue à Dakar, les 26 et 27 janvier 2026, qui «constituera une étape déterminante du processus. Cette rencontre inclusive et multipartite permettra d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les lacunes persistantes et d'accélérer la mise en oeuvre des engagements internationaux relatifs à l'eau, en prélude à la Conférence de 2026, appelée à marquer le passage résolu des engagements à l'action concrète», rapporte la source.

Ici le Chef de l'État participe à la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi, un forum international de référence consacré aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d'innovation, témoignant de l'engagement résolu du Sénégal en faveur d'un développement responsable, inclusif et tourné vers l'avenir.