La qualification des Lions du Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc2025 a suscité une réaction soutenue au sein de la classe politique. Du président de la République au chef du gouvernement, en passant par le président de l'Assemblée nationale et des figures de l'opposition dont Amadou Ba, les messages de félicitations et d'encouragements se sont multipliés après la victoire face à l'Égypte.

La quatrième qualification des Lions à une finale de la Coupe d'Afrique des nations hier, mercredi 14 janvier face aux Pharaons d'Egypte (1-0) n'a pas laissé indifférente la classe politique sénégalaise. Quelques minutes après le coup de sifflet final de l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho, au terme d'une rencontre largement dominée par Sadio Mané et ses coéquipiers (65 % de possession contre 35 % pour leurs adversaires), plusieurs responsables politiques, à commencer par le président de la République, ont investi leurs plateformes numériques pour exprimer leur satisfaction et adresser leurs félicitations à Pape Thiaw et ses à ses joueurs.

Depuis Abu Dhabi, où il séjourne dans le cadre de l'Abu Dhabi Sustainability Week, le chef de l'État, qui a suivi la rencontre aux côtés des membres de sa délégation, a fait part de sa joie et de son soutien aux Lions après cette victoire.

« Je félicite nos Lions qui, par un match sérieux et maîtrisé, ont écarté l'Égypte et décroché leur place en finale de la Coupe d'Afrique. À une marche de la consécration, poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif, pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la Nation », a réagi le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dans le même élan, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a également adressé ses félicitations à Sadio Mané et ses coéquipiers à travers un message publié sur ses plateformes numériques. « De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les Sénégalais : l'endurance, l'ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie. Bravo à toute l'équipe et Go Gaïndé pour l'ultime victoire », a-t-il écrit.

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, n'est pas resté en marge de cet élan. À travers un message accompagné d'une courte vidéo le montrant au stade de Tanger lors du quart de finale opposant les Lions aux Aigles du Mali, publié sur sa page Facebook, il a adressé ses félicitations « aux Lions du football pour leur brillante qualification en finale, fruit d'un parcours remarquable et pleinement mérité ».

« Par leur engagement, leur discipline et la qualité de leur jeu, ils ont livré une prestation de très haut niveau qui honore le sport national et renforce la fierté de tout un peuple. À l'occasion de cette finale, nous leur adressons nos encouragements les plus sincères, convaincus qu'ils sauront aborder cette ultime étape avec la même détermination, la même maîtrise collective et le même esprit de conquête. La Nation tout entière se tient à leurs côtés et leur souhaite plein succès pour la victoire finale. Allez Nanthio, faites-nous encore rêver », a-t-il ajouté.

L'opposition n'est pas non plus demeurée en retrait de cet hommage rendu aux Lions. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de mars 2024, Amadou Ba, président de la Nouvelle Responsabilité, a également tenu à exprimer sa satisfaction après cette qualification. « Notre équipe nationale s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette performance traduit la constance, la discipline et la force collective des Lions du Sénégal. Je félicite les joueurs, le staff et l'ensemble du peuple sénégalais pour cette étape franchie avec sérieux et engagement. Poursuivons dans l'unité et la confiance, fidèles aux valeurs qui font la grandeur de notre Nation. Bravo les Lions ! »