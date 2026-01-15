Sénégal: Saint-Louis envahie par la ferveur des Lions

Elles ont été nombreuses, hier mercredi 14 janvier à Saint-Louis, les populations à investir les grandes artères de la ville pour exprimer leur joie après la victoire des Lions de la Téranga face à l'équipe d'Égypte. À l'issue de cette rencontre, suivie à la fan-zone installée au jardin du pont Faidherbe, les supporters ont laissé éclater leur bonheur au niveau du rond-point situé à l'entrée de l'ouvrage.

Hommes, femmes, jeunes et adultes, drapeaux en bandoulière, tous vêtus aux couleurs de l'équipe nationale et sifflets en main, ont affiché leur fierté à l'égard de leurs champions. « Je suis venu spécialement à la fan-zone de Saint-Louis pour suivre le match, et franchement j'ai vu une grande équipe sénégalaise, l'une des meilleures que je n'ai jamais vues depuis ma naissance. Je suis donc très content », a confié Abdou Razak Niang.

Une joie partagée par un autre jeune supporter, également présent sur les lieux. « Je suis heureux, totalement heureux. Je suis vraiment fier de mon équipe », a-t-il déclaré, aussitôt appuyé par son voisin qui a lancé, enthousiaste : « Magnifique le Sénégal, vraiment magnifique ».

Un père de famille, venu avec son épouse et ses trois enfants, affichait lui aussi un large sourire, reflet de l'émotion qui l'animait. « Nous sommes très contents, nous sommes très heureux de cette victoire des Lions. Nous avons vraiment la nostalgie d'une finale. Alhamdoulilah », a-t-il affirmé.

Pour l'heure, tous croisent les doigts et prient afin que le Sénégal puisse remporter la Coupe d'Afrique des nations pour la seconde fois consécutive.