Sénégal: À Matam, la nuit a parlé football

Des foules immenses portées par une joie débordante, ont envahi les rues de Matam pour célébrer la qualification des Lions en finale de la CAN.

A la suite du coup de sifflet de fin du match ayant opposé le Sénégal à l'Egypte soldé par une victoire sénégalaise, les populations ont pris d'assaut les principales artères de la capitale régionale dans un élan collectif de célébration.

Klaxons de voitures et de motos jakaarta, des cris de joie ont retenti de toutes parts, mêlant des jeunes, hommes âgés et femmes dans une ferveur commune. Parades de chevaux, pas de danse au rythme des tam-tams, populations vêtues aux couleurs nationales, dans une ambiance indescriptible, Matam a manifesté avec force son soutien aux Lions dufootball, transformant la ville en un vaste espace de communion populaire.