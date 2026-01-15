Sénégal: À Matam, la nuit a parlé football

15 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

Des foules immenses portées par une joie débordante, ont envahi les rues de Matam pour célébrer la qualification des Lions en finale de la CAN.

A la suite du coup de sifflet de fin du match ayant opposé le Sénégal à l'Egypte soldé par une victoire sénégalaise, les populations ont pris d'assaut les principales artères de la capitale régionale dans un élan collectif de célébration.

Klaxons de voitures et de motos jakaarta, des cris de joie ont retenti de toutes parts, mêlant des jeunes, hommes âgés et femmes dans une ferveur commune. Parades de chevaux, pas de danse au rythme des tam-tams, populations vêtues aux couleurs nationales, dans une ambiance indescriptible, Matam a manifesté avec force son soutien aux Lions dufootball, transformant la ville en un vaste espace de communion populaire.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.