Sénégal: Les Lions en finale, Mbour en transe

Le coup de sifflet final a résonné bien au-delà du stade. Il a parcouru les artères, les quartiers et longé les plages de Mbour. En se qualifiant pour la finale de la CAN 2025, l'équipe nationale du Sénégal a déclenché une vague de ferveur populaire d'une rare intensité. A Mbour, véritable épicentre de la liesse, la nuit s'est métamorphosée en un carnaval national aux couleurs vert-jaune-rouge.

Dès la fin de la rencontre, les rues se sont noircies de monde. Klaxons assourdissants, vuvuzelas stridents, motos en cortège, drapeaux brandis à bout de bras, chants repris eà l'unisson. La ville entière a pris des allures de stade à ciel ouvert. Des enfants, torse nu les corps peints aux couleurs nationales, des jeunes drapés de bannières, des femmes dansant au rythme des tam-tams, des anciens souriants et dignes, toute la ville a vibré au même tempo, celui des Lions de la Téranga.

Au-delà de la performance sportive, cette qualification a agi comme un véritable exutoire. A Mbour, où le quotidien peut parfois peser lourdement, ce succès est venu raviver une fierté partagée, réaffirmer une appartenance commune et rappeler la capacité du pays à rêver ensemble. Les noms des joueurs ont été scandés comme des refrains familiaux, mais c'est l'ensemble l'équipe qui a été célébrée pour sa combativité, sa solidarité, et son 'engagement jusqu'au bout.

Dans plusieurs points de rassemblement, des téléviseurs fixés en hauteur, ont servi de repères. Au moment du but libérateur, une déflagration de cris a traversé les quartiers, suivie de scènes d'embrassades spontanées entre inconnus, comme si la victoire avait aboli, le temps d'une nuit, les barrières sociales. Les commerçants ont rouvert leurs boutiques, les DJ ont poussé le volume, et le terrain Kogne Dialma dit 11Novembre, s'est transformé en piste de danse improvisée.

Cette qualification pour la finale revêt aussi une forte portée symbolique qui est celle d'un pays qui confirme sa place parmi les grandes nations du football africain. A Mbour, les conversations se projettent déjà vers la prochaine étape, mêlant confiance assumée et superstition. Les drapeaux resteront accrochés aux balcons, les tambours continueront de résonner, et les supporters se préparent à vivre un autre grand moment d'histoire.

En attendant la finale, une certitude s'impose. A Mbour, la nuit de la qualification restera gravée dans la mémoire collective. Elle aura été ce moment rare où le football a uni toutes les générations, mêlant cris, larmes, rires et fierté, dans un même souffle.