Sénégal: Les Parcelles Assainies en éruption

Les Parcelles Assainies se sont « embrasées » hier, mercredi 14 janvier 2026. La soirée a pris des airs d'apothéose, transformant les rues de la banlieue dakaroise en un immense théâtre de jubilation populaire. Dès le coup de sifflet final consacrant le succès des Lions du Sénégal face à l'Égypte (1-0), une marée humaine a envahi les artères du quartier, longtemps désertées, mais soudainement réveillées par l'euphorie collective.

Klaxons, roulements de tambours et détonations de pétards ont rythmé cette soirée spéciale. Les cris de joie fusaient de toutes parts, portés par des supporters encore suspendus à l'issue de ce à haute tension. Ici et là, des groupes improvisaient des pas de danse, défiant la fatigue et laissant exploser leur bonheur.

Du terrain de l'ACAPES, érigé pour l'occasion une véritable fan zone, aux grandes artères des Parcelles Assainies, les supporters se sont rassemblés pour communier autour de la victoire nationale. Le but décisif inscrit par Sadio Mané a déclenché un tonnerre d'applaudissements, immédiatement suivi par une déferlante musicale. Les enceintes diffusaient des airs festifs, célébrant la bravoure des Lions de la Téranga

Sur les visages, une même expression s'imposait : la joie. Les Parcelles Assainies, l'un des épicentres de la célébration dakaroise, démontrent une fois encore que le football demeure au Sénégal un puissant levier d'unité et de ferveur populaire

