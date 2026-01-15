Sénégal: Les Parcelles Assainies en éruption

15 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Lamine Diedhiou

Les Parcelles Assainies se sont « embrasées » hier, mercredi 14 janvier 2026. La soirée a pris des airs d'apothéose, transformant les rues de la banlieue dakaroise en un immense théâtre de jubilation populaire. Dès le coup de sifflet final consacrant le succès des Lions du Sénégal face à l'Égypte (1-0), une marée humaine a envahi les artères du quartier, longtemps désertées, mais soudainement réveillées par l'euphorie collective.

Klaxons, roulements de tambours et détonations de pétards ont rythmé cette soirée spéciale. Les cris de joie fusaient de toutes parts, portés par des supporters encore suspendus à l'issue de ce à haute tension. Ici et là, des groupes improvisaient des pas de danse, défiant la fatigue et laissant exploser leur bonheur.

Du terrain de l'ACAPES, érigé pour l'occasion une véritable fan zone, aux grandes artères des Parcelles Assainies, les supporters se sont rassemblés pour communier autour de la victoire nationale. Le but décisif inscrit par Sadio Mané a déclenché un tonnerre d'applaudissements, immédiatement suivi par une déferlante musicale. Les enceintes diffusaient des airs festifs, célébrant la bravoure des Lions de la Téranga

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les visages, une même expression s'imposait : la joie. Les Parcelles Assainies, l'un des épicentres de la célébration dakaroise, démontrent une fois encore que le football demeure au Sénégal un puissant levier d'unité et de ferveur populaire

Sur les visages la joie dominait. Les Parcelles Assainies l'un des noyaux de la célébration dakaroise, démontrent une fois de plus que le football reste un puissant vecteur d'unité.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.