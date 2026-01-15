Madagascar: Assemblée nationale - Polémique autour de la déchéance de député

15 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Cinq députés de l'Assemblée nationale sont actuellement menacés par une déchéance en raison de leur absence totale lors de la dernière session ordinaire. Il s'agit de Lalao Rahantanirina, Roberto Tinoka Raharoarolala, Ahmad Ahmad, Princia Soafilira, et Jocelyne Maxime Rahelihanta.

La décision n'est pas encore définitive, ces élus disposant d'un délai de 20 jours pour présenter leur mémoire en défense devant la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), mais l'affaire provoque déjà des débats, notamment à Tsimbazaza.

Certains élus déplorent que d'autres députés comme Naivo Raholdina (5e arrondissement), Lanto Rakotomanga (2e arrondissement) ou Irmah Naharimamy (Toamasina I),.absents lors de la dernière session ordinaire, n'ont pas fait l'objet d'une demande de déchéance à la HCC. Antoine Rajerison, élu dans le district d'Arivonimamo, dénonce notamment le deux poids deux mesures.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.