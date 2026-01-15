Madagascar: Assemblée nationale - Polémique autour de la déchéance de député

Cinq députés de l'Assemblée nationale sont actuellement menacés par une déchéance en raison de leur absence totale lors de la dernière session ordinaire. Il s'agit de Lalao Rahantanirina, Roberto Tinoka Raharoarolala, Ahmad Ahmad, Princia Soafilira, et Jocelyne Maxime Rahelihanta.

La décision n'est pas encore définitive, ces élus disposant d'un délai de 20 jours pour présenter leur mémoire en défense devant la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), mais l'affaire provoque déjà des débats, notamment à Tsimbazaza.

Certains élus déplorent que d'autres députés comme Naivo Raholdina (5e arrondissement), Lanto Rakotomanga (2e arrondissement) ou Irmah Naharimamy (Toamasina I),.absents lors de la dernière session ordinaire, n'ont pas fait l'objet d'une demande de déchéance à la HCC. Antoine Rajerison, élu dans le district d'Arivonimamo, dénonce notamment le deux poids deux mesures.