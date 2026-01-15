Madagascar: Action sociale - La FJKM prend soin de milliers de bénéficiaires

L'Eglise réformée de Madagascar a lancé une vaste initiative de solidarité. Durant trois jours, repas, soins gratuits et accompagnement social à des milliers de bénéficiaires sont au programme.

L'Église réformée de Madagascar (FJKM) a lancé hier, au Stade Barea Mahamasina, sa première campagne d'action sociale, qu'elle prévoit désormais d'organiser chaque année. Pendant trois jours, quelque 6 500 personnes bénéficieront de repas et de soins gratuits. Le Premier ministre, Heritsalama Rajaonarivelo, a assisté à la cérémonie d'ouverture et a salué cette initiative.

« C'est la preuve que la FJKM ne se contente pas de prêcher. Elle rend sa foi active à travers cette action sociale au profit des compatriotes », a déclaré le chef du gouvernement.

Au programme, la campagne offre des repas et des soins médicaux gratuits aux populations présentes. Parallèlement, des stands tenus par différentes branches et associations permettent aux jeunes de bénéficier d'offres d'emploi et de conseils d'orientation professionnelle. Ces services ciblent notamment les diplômés récents, les étudiants en quête d'une orientation supérieure et ceux qui recherchent des opportunités pour débuter leur carrière.

Selon le Premier ministre, ces actions s'inscrivent pleinement dans les priorités nationales, telles que la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et la protection des plus vulnérables. « Le volet social est un pilier fondamental de la politique de développement. Il renforce l'importance de la collaboration entre l'État et l'Église, partenaires stratégiques pour la mise en oeuvre des programmes sociaux à l'échelle nationale », a-t-il ajouté.

Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, les organisateurs ont également renforcé les normes sanitaires. Des stands tenus par des équipes du ministère de la Santé publique se trouvent également sur le site pour éviter la propagation de la variole du singe, ou Mpox.