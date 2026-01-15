Madagascar: Transformateurs débloqués au port de Mahajanga

Le 5 décembre 2025, le port de Mahajanga a enfin permis la sortie de 22 transformateurs électriques, restés bloqués depuis leur arrivée en 2022. Ces équipements avaient été envoyés par la diaspora malgache de Mayotte, via l'association Atema, dans le but de renforcer le réseau électrique de la région Boeny, et plus particulièrement de la ville de Mahajanga, régulièrement confrontée à des délestages depuis plusieurs années.

Ces transformateurs étaient initialement arrivés à Mahajanga grâce à un accord entre la Région Boeny et l'association Atema. Cependant, des problèmes financiers avaient empêché leur livraison, les laissant stockés au port pendant près de trois ans. Après le changement de gouvernement, dix-huit de ces transformateurs ont été envoyés à Antananarivo sur instruction du ministère de l'Énergie et des Mines, suscitant l'inquiétude de l'association donatrice, qui demande leur restitution à Mahajanga.

L'association précise qu'elle ne cherche ni remboursement ni compensation, mais souhaite que ces équipements soient utilisés conformément à leur objectif initial : améliorer l'accès à l'électricité pour les populations locales.

Le ministère de l'Énergie a précisé que chaque transformateur doit être inspecté individuellement au centre de contrôle d'Analamahitsy, le seul site à Madagascar habilité à ce type de vérification, notamment pour détecter les équipements anciens ou endommagés par la foudre. Les autorités ont assuré que les transformateurs seraient renvoyés à Mahajanga dès la livraison du matériel équivalent commandé par l'État.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre la Région Boeny et le Ministère de l'Énergie, qui formalise la mise à disposition des transformateurs et l'engagement du ministère à les remplacer par des équipements de caractéristiques équivalentes ou supérieures dès leur disponibilité. La convention précise également que Mahajanga sera prioritaire pour l'installation des nouveaux transformateurs, afin de respecter l'objectif initial du don.