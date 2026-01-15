Madagascar: Coopération militaire - Des formateurs russes à l'œuvre au pays

Depuis hier, des militaires malgaches suivent des formations sur l'utilisation d'armes et d'équipements militaires dans le cadre d'une coopération avec la Russie. La Présidence de la Refondation de la République a annoncé sur sa page Facebook qu'une délégation d'instructeurs russes se trouve actuellement dans le pays pour former des éléments issus de différents bataillons.

Les formations portent sur l'utilisation de fusils d'assaut, de fusils de précision de type sniper, de M4 et de drones, faisant partie du matériel déployé pour cet entraînement, tels qu'on observe sur la photo publiée par la Présidence. Ces équipements visent à renforcer les capacités opérationnelles des forces malgaches.

En décembre dernier, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, avait déjà annoncé l'arrivée d'une délégation militaire russe conduite par le Général Andrey Vladimirovitch.

Transportée à bord d'un jet privé de l'armée russe, cette délégation comptait une quarantaine de personnes et avait rencontré le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina. La communication de la Présidence ne précise pas si les armes et équipements utilisés pour ces formations sont liés à cette première visite. Il convient de noter qu'une grande partie des armes encore utilisées par l'Armée malgache vient en partie d'une coopération avec la Russie du temps de l'Union soviétique.