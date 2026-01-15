Madagascar: Témoignage - Des patients pris en charge au Centre de traitement et d'isolement d'Andohatapenaka racontent leur vécu

Albert, 46 ans, un patient pris en charge au CHU Andohatapenaka : « J'avais très mal à la tête depuis dimanche matin, comme si j'avais une forte fièvre. Lundi, un bouton est apparu sur mon bras et je n' arrêtais pas de le gratter. Quand je le touchais, il se perçait et un petit liquide blanc en sortait. J'attends encore les résultats des analyses, mais après avoir pris des médicaments, je me sens beaucoup mieux. Les démangeaisons ont presque disparu et il ne reste que quelques boutons sur le corps, peu nombreux. »

Sitraka, 15 ans, élève en classe de seconde, qui n'avait pas pu aller en cours depuis trois semaines. Une des patientes prises en charge au centre de traitement et d'isolement d'Andohatapenaka : « Je suis arrivée ici mardi. Au début, ça allait, mais ensuite j'ai eu des boutons sur le bras et le cou. Les boutons étaient douloureux et démangeaient. J'ai cru que c'était du Mpox.

Comme l'école demandait un certificat médical, j'ai dû voir un médecin et je me suis rendue ici, et ils m'ont conseillé de rester un peu pour le traitement. Finalement, les tests ont montré qu'il n'y avait pas de maladie. Donc je pourrais rentrer chez moi », raconte-t-elle.

Un homme venu se faire consulter mais ayant requis l'anonymat : « Ça fait trois jours que je me sens mal. Mon visage est devenu un peu rouge, et au début j'avais eu peur d'attraper le virus de la variole du singe.

C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour me faire consulter. Mais le médecin m'a dit que c'était une allergie. Je reviendrai demain pour voir comment ça évolue », raconte un homme de 36 ans, venu se faire consulter au CHU Andohatapenaka, hier.