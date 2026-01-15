Madagascar: Témoignage - Des patients pris en charge au Centre de traitement et d'isolement d'Andohatapenaka racontent leur vécu

15 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Albert, 46 ans, un patient pris en charge au CHU Andohatapenaka : « J'avais très mal à la tête depuis dimanche matin, comme si j'avais une forte fièvre. Lundi, un bouton est apparu sur mon bras et je n' arrêtais pas de le gratter. Quand je le touchais, il se perçait et un petit liquide blanc en sortait. J'attends encore les résultats des analyses, mais après avoir pris des médicaments, je me sens beaucoup mieux. Les démangeaisons ont presque disparu et il ne reste que quelques boutons sur le corps, peu nombreux. »

Sitraka, 15 ans, élève en classe de seconde, qui n'avait pas pu aller en cours depuis trois semaines. Une des patientes prises en charge au centre de traitement et d'isolement d'Andohatapenaka : « Je suis arrivée ici mardi. Au début, ça allait, mais ensuite j'ai eu des boutons sur le bras et le cou. Les boutons étaient douloureux et démangeaient. J'ai cru que c'était du Mpox.

Comme l'école demandait un certificat médical, j'ai dû voir un médecin et je me suis rendue ici, et ils m'ont conseillé de rester un peu pour le traitement. Finalement, les tests ont montré qu'il n'y avait pas de maladie. Donc je pourrais rentrer chez moi », raconte-t-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un homme venu se faire consulter mais ayant requis l'anonymat : « Ça fait trois jours que je me sens mal. Mon visage est devenu un peu rouge, et au début j'avais eu peur d'attraper le virus de la variole du singe.

C'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour me faire consulter. Mais le médecin m'a dit que c'était une allergie. Je reviendrai demain pour voir comment ça évolue », raconte un homme de 36 ans, venu se faire consulter au CHU Andohatapenaka, hier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.